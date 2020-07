Rojen sem v znamenju škorpijona in na to sem ponosen. V astrološkem zapisu pa resnično prepoznam sebe. Med drugim piše: škorpijoni so izjemno silovite osebe, polne energije in nebrzdane strasti. Pogosto dobimo občutek, da so nepremagljivi, saj s svojo prisotnostjo začarajo vse navzoče. Zaradi potrebe po zmagi in prevladi se velikokrat spopadejo, ob porazu pa se zaprejo vase in postanejo ljubosumni. Pri vsem, česar se lotijo, gredo vedno v globino. Njihov svet in razumevanje sveta okoli njih sta zato navadno obarvana črno ali belo. Le redko se zmotijo. Vodi jih izjemna intuicija, s katero v trenutku dojamejo, kako stvari stojijo. Veljajo za močne osebnosti.

Verjetno se sprašujete, kakšno povezavo ima ta zapis s testom avtomobila. Precejšnjo. Pišemo namreč o osmi generaciji golfa, ki se je rodil 24. oktobra lani, kar pomeni, da je astrološko gledano prav tako škorpijon. Pa zgoraj navedeni zapis velja zanj podobno kot zame? Dejstvo je, da je na cestah že od leta 1974, kljub temu pa na vprašanje, zakaj je prav golf tisti avto nižjega srednjega razreda, ki že desetletja velja za institucijo in se po njem imenuje celo prodajni razred, ni preprostega odgovora. In če stvari kupujete zgolj z očmi, bo odgovor še toliko bolj zapleten. Je sicer všečen, a nikakor ne lep. Golf nikoli ni bil mister sveta, a tega njegovi kupci tako ali tako ne pričakujejo. Ko pa beseda nanese na sodobne tehnologije, pregovorno nemško natančnost, kakovost in varnost (ponaša se z maksimalnimi petimi zvezdicami), je dobrih 35 milijonov parov rok zemljanov, ki so ga doslej kupili, hitro v zraku.

Pred testnimi vožnjami smo bili malce na trnih, saj so bila pričakovanja visoka. Še posebno ker mi je kolega, ki ga je testiral pred mano, namignil, da so šli s tehnološko naprednostjo sicer močno naprej, kar pa morebiti ne bo všeč vsem njegovim navijačem. Dovolj je bila minuta druženja, da smo ugotovili, kam pes taco moli. Ko smo si namreč želeli nastaviti sistem prostoročnega telefoniranja, smo ugotovili, da je osrednji barvni zaslon na dotik zmrznil. Ker pa golf žal ne ponuja druge opcije za prvo nastavitev, na primer prek volanskega obroča ali kakšnega vrtljivega gumba (žal ga ne premore), nam ni preostalo drugega, kot da čakamo, da bo zaslon znova pri volji. Na srečo nismo čakali predolgo. Kljub temu pa nam ni bilo jasno, kako njegovi razvojniki med obsežnimi testiranji v mislih niso imeli tudi tega scenarija. Vrtljivi gumb, ki ga premore mnogo modelov, bi težavo zlahka rešil, konec koncev med potencialnimi kupci niso samo ljudje, ki so jim najsodobnejše tehnologije blizu.

Vse drugo je vrhunsko. Dizelski motor s 150 iskrivimi konji komajda čaka, da jih poženemo v dir, tako da boste na cesti po želji med najhitrejšimi, oddolži pa se tudi s porabo le malce nad petimi litri, zato je doseg okoli 1000 prevoženih kilometrov realno dosegljiv. Vožnja je resnično udobna, za kar skrbi kombinacija 7-stopenjskega samodejnega menjalnika, ki mu lahko ukazujemo tudi z ušesoma za volanskim obročem, in radarskega tempomata, ki sam pospešuje, zavira in ohranja varnostno razdaljo. Všeč nam je bilo tudi, da je avto ohranil dolžinsko mero, ki zagotavlja okretnost in lažje iskanje parkirne luknje v mestnih središčih, smo pa pogrešali pomoč parkirne kamere, ki bi ob senzorjih prišla še kako prav. Prtljažnik z osnovnimi 381 litri je na ravni razreda, vanj je prevedeno mogoče zložiti štiri letalske kovčke, na zadnji klopi pa je dovolj prostora za dva povprečno raščena zemljana. Res je pravi škorpijon, ko vas piči, njegov strup na telo deluje tako, da ga boste želeli zapeljati tudi v svojo garažo. Z opozorilom: ni poceni. Za testnega je bilo tako treba odšteti 30 evrskih tisočakov.