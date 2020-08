So stvari, ki v življenju posameznika igrajo pomembno vlogo. Veliko od teh, pri čemer na stvari mislimo dobesedno, v fizičnem smislu, je sicer neposredno, ključno povezanih s tem, koliko si nekdo lahko privošči. Koliko ima torej pod palcem. Denimo ročne ure. Ljubitelju teh se zdi povsem običajno za kakšen primerek odšteti tudi nekaj tisočakov (ali mnogo več) in občudovati zapleten mehanizem, ki ga poganja, večina pa tega nikakor ne bo razumela, saj vendar ura za nekaj deset evrov (ali manj) kaže čas, kar je tudi osnovna funkcija te napravice, povsem enako kot nekaj desetkrat ali stokrat dražji modeli. Enako je tudi pri avtomobilih. Pri njih sicer večinoma ne drži, da vas bo desetkrat cenejši od točke A do B pripeljal na enak način, enako udobno ali enako spočitega kot desetkrat dražji, bo pa svoj osnovni namen vseeno dosegel. No, si pa v našem primeru upamo trditi, da bo vse skupaj zelo podobno z zares minimalnimi razlikami, ki jih velika večina niti občutila ne bo, denimo opravil avto, ki je za polovico ugodnejši.

Ta primer se nanaša na avtomobilsko zver BMW X4 M, za nameček opremljeno z opremo M competition, s katero stane 123.444 evrov ter z nekaterimi dodatki še nekaj tisočakov po vrhu. Da ne bo pomote – gre za avtomobil, ki se mu lahko načeloma le priklonimo. Izvrstni primerek z brutalnimi 375 kilovati (510 konji) v 3-litrskem bencinskem šestvaljniku, ki poganjajo vsa štiri kolesa in to več kot dvotonsko pošast z mesta do stotice izstrelijo v 4,1 sekunde ter imajo najvišjo hitrost omejeno na 250 km/h. Občutek, ki ga avto daje v kabini, in vozne lastnosti so tako uživaški, da se vozniku nasmeh kar sam riše na obraz, dobesedno vse je z vozniškega vidika za »deset od deset«, pa vendar je ob treznem razmisleku pomislekov pri njem več kot pri številnih podobnih vozilih…

X4 je namreč kupejevski športni terenec, kar mu po eni strani odvzame to, da bi bil ob svoji brutalnosti posebno uporaben, saj je na zadnji klopi kljub 4,76 metra dolžine prostora bolj malo (prtljažnik je sicer s 525 litri povsem soliden). Po drugi strani pa zaradi višje lege kljub izvrstnim voznim lastnostim nižjim športnim vozilom po tej plati ne bo enakovreden. Da bi bil, mu pač preprečujejo osnovni zemeljski fizikalni zakoni. Tako se hočeš nočeš postavi povsem legitimno vprašanje: komu je tak avtomobil namenjen? Velika večina voznikov bo skorajda enako izkušnjo občutila pri polovico ugodnejši različici (dizelska različica z 210 kW /286 KM in pospeškom 5,8 sekunde denimo stane 67 tisočakov), ki bo za nameček porabila polovico goriva manj (X4 nam je popil okoli 13 litrov bencina na 100 kilometrov) in v zrak izpustila pol manj škodljivih plinov. Tista peščica entuziastov in vrhunskih voznikov, ki se denimo radi zapeljejo tudi na dirkališče, pa tam ne bo uživala toliko, kot bi s podobnim nižjim vozilom. Pri čemer se čutimo dolžne še enkrat poudariti, da so vozne lastnosti X4, upoštevajoč to, za kakšen avto gre, za čisto desetico.

Nočemo biti stereotipni, a resničen odgovor na zgornje vprašanje ni daleč od tega, da bodo z X4 M uživali predvsem tisti, ki imajo veliko pod palcem in so z avtomobilom radi opaženi, uživajo, ko so v središču pozornosti, saj se bodo za to avtomobilsko zverjo glave neprestano obračale. Del kupcev pa bo vseeno tudi tak, ki ga bo prepričalo nekaj dodatne uporabnosti v primerjavi z nižjimi športnimi avtomobili. In kakopak višji položaj sedenja ter posledično lažje vstopanje in izstopanje. A vse to in še bistveno več, pa še kakšnega tisočaka manj stane, ima po drugi strani tudi njegov najbližji sorodnik BMW X3 M…