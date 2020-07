Ervin Hladnik - Milharčič: Mi in Hrvati

Med Hrvate in Slovence so stopile nove barve. Ključno vprašanje je, kdo je zelen in kdo je rumen. Rdeč noče biti nihče, ker ta barva nosi nesrečo. Glede barvne skale v državi sta se za hip sprla slovenski minister za zdravstvo in govorec njegove vlade. Imela sta različne odgovore na vprašanje, ali je pametno iti na Hrvaško ali ne. Spora ne bi bili opazili, če v igri ne bi bilo poletje, ki ima običajno eno samo barvo in ne prizna meja.