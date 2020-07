Nič svetlega ni v teh dneh v podatkih, ki iz sončne države prihajajo o širjenju novega koronavirusa. Florida je postala tako močno žarišče, da bi bila četrta država na svetu po številu novih primerov dnevno, če bi bila samostojna, je pokazala Reutersova analiza. V 24 urah so našteli 15.299 novih primerov, kar je več, kot so jih kadar koli od začetka epidemije zabeležili v zveznih državah Kalifornija in New York. Dobra polovica okuženih je v starostnem obdobju od 25 do 54 let. Prejšnji teden so zabeležili v povprečju 56 smrti na dan. Strokovnjaki rast pripisujejo temu, da je bila Florida med prvimi državami, ki so začele maja zaganjati gospodarsko aktivnost in rahljati ukrepe.

Dogajanje bi lahko imelo politične posledice, saj je sončna država tradicionalno teren tesne bitke med demokratskim in republikanskim predsedniškim kandidatom (predsednik Donald Trump je leta 2016 na Floridi premagal Hillary Clinton za 1,19 odstotne točke). In to ni vprašanje samo za Florido. 43 zveznih držav v ZDA je v zadnjih dveh tednih zabeležilo nove rekorde v številu na novo okuženih. Velika dilema letošnjih volitev tako postaja vprašanje, kako se bo ameriški volilec odzval na ravnanje Trumpa v koronakrizi. Ne more biti naključje, da se je predsednik prav zdaj prvič pojavil z masko v javnosti, pa četudi med obiskom vojaške bolnišnice v Washingtonu. Demokratska predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi je Trumpovo nošenje maske označila za »priznanje«, da maska lahko upočasni širjenje virusa, kar sicer strokovnjaki govorijo ves čas. Ne pa tudi Trump, ki je po poročanju ameriških medijev na hladno postavil vodilnega strokovnjaka v ZDA dr. Anthoyja Faucija. Govorila nista že več tednov, poročajo, ker je Fauci v javnih nastopih popravljal Trumpove sporne trditve o virusu in položaju v ZDA, med drugim z besedami, da »res težko rečemo, da gre naši državi odlično« v boju proti virusu.