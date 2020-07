Hokejski klub Olimpija je do konca julija pripravljen čakati na odločitev o morebitni selitvi v višje mednarodno tekmovanje, ki se bo po jutrišnji uradni zamenjavi glavnega sponzorja imenovalo liga BAHEL. »Nikamor se nam ne mudi,« so enotni v vrhu kluba. Dokler Ljubljančani ne bodo prejeli zelene luči za vrnitev v odprto prvenstvo Avstrije, se bodo pripravljali na igranje v alpski ligi.

Nova sezona obeh regijskih tekmovanj se bo predvidoma začela šele oktobra, zato je ostalo dovolj časa za končno odločitev o statusu Olimpije za prihodnjo zimo. Enajsterica moštev v ligi BAHEL bo šele v drugi polovici julija začela podpisovati pogodbe z igralci, tivolski kolektiv pa bi, če bi se pridružil mikavnejšemu tekmovanju, okrepil moštvo s konkurenčno peterko hokejistov. Veliko vprašanje je, ali bodo severnoameriški igralci zaradi pandemije novega virusa sploh lahko nastopali na evropskem ledu. Olimpija je po naših informacijah že vzpostavila stik z morebitnimi okrepitvami, ki ostajajo v čakalnici do končne odločitve o tekmovalni usodi kluba. Na seznamu želja so tudi slovenski reprezentanti, ki še niso rešili klubskega statusa za prihodnjo sezono. Neuradno ima vodstvo kluba pripravljen svež sponzorski denar (okoli 200.000 evrov) za selitev v ligo BAHEL, začetek suhih priprav članskega moštva pa načrtujejo za 10. avgust. Teden dni kasneje bo prenovljena tivolska dvorana pripravljena za treninge na ledu.

Trenutna zasedba tivolskega kolektiva bo, če bodo igrali v alpski ligi, zelo konkurenčna za osvojitev naslova prvaka, a nižjeligaško tekmovanje ne prinaša kakovostnega presežka in tolikšnega zanimanja javnosti kot liga BAHEL. Ko je stara Olimpija med letoma 2007 in 2017 nastopala med avstrijsko elito, so mladi igralci hitreje napredovali, tivolska dvorana pa je bila ob največjih uspehih pretesna za občinstvo. Če bodo Ljubljančani postali dvanajsti člani lige BAHEL, bo imela Olimpija veliko več možnosti za preboj na evropski sceni, saj bo novembra na domačem ledu gostila drugi del celinskega pokala. Zmagovalec mini turnirja se bo uvrstil v zaključne boje, ki bi lahko potekali v Ljubljani. Zmagovalec tekmovanja bo prejel vstopnico za nastop v ligi prvakov.