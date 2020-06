»Odgovora na žalost še nimamo. Trenutno smo prijavljeni v alpsko ligo, hkrati pa pripravljeni, da vskočimo v ligo BAHEL, če bo vodstvo tekmovanja sprejelo naše pogoje,« je na najbolj perečo temo v povezavi s HK SŽ Olimpija danes na druženju z mediji že na uvodu prešel predsednik Miha Butara. Čutiti je bilo, da v zmajevem gnezdu od vodstva tekmovanja na Dunaju pričakujejo pozitiven odgovor, saj so v to smer nakazovali tudi odgovori predsednika, direktorja Jožeta Kovača in glavnega trenerja ter vodje trenerskega ustroja Iva Jana. Kdaj bi lahko prispel, v klubu ne vedo. Pravijo, da ga pričakujejo v doglednem času, a da se jim ne mudi, saj že imajo sestavljeno ekipo za vrh v alpski ligi. Če bi skočili stopnico višje, pa bodo kader nekoliko razširili. Kot je mogoče prebrati v avstrijskih medijih, vodstvo lige BAHEL z odgovorom zavlačuje, ker se je v igro za nastop v odprtem avstrijskem prvenstvu podala tudi druga ekipa Linza, a naj za uspeh ne bi imela veliko možnosti.

Butara presenečen nad odzivom in odnosom vodstva BAHEL

Poleg lige BAHEL sta bili rdeča nit današnje novinarske konference besedni zvezi trdni temelji in ambiciozna vizija. Večkrat so ju izgovorili tako Miha Butara, Jože Kovač in Ivo Jan kot okrepitve Žiga Pance, Jure Sotlar, Aleksandar Magovac in Tadej Čimžar, ki so se prav zato odločili za prihod. Prav trdni temelji so tudi tisti, ki Olimpiji omogočajo, da se leto pred načrti poteguje za vstop v ligo BAHEL. »Po izstopu čeških orlov smo vodstvu tekmovanja jasno povedali, da smo sposobni speljati tak projekt. Imamo infrastrukturo, finance ter veliko srečo, da lahko z domačimi igralci sestavimo zelo dobro in močno ekipo. Če bi vodstvo BAHEL sprejelo naše pogoje, bi investirali v razširitev igralskega kadra. To si lahko privoščimo brez zadolževanja. Samozavestno napovedujem, da lahko v BAHEL igramo zelo dostojno. Če pa bomo nastopili v alpski ligi, okrepitev po vsej verjetnosti ne bo več, saj imamo moštvo sestavljeno tako, da je že v tem trenutku favorit za naslov prvaka,« je razlagal odločni Butara, ki je za glavne cilje v prihodnji sezoni postavil še glavni turnir celinskega pokala ter s tem poskus preboja v ligo prvakov in obe domači lovoriki.

V povezavi z ligo BAHEL je Butara še izpostavil, da gre za izjemno zahteven projekt, ki pa je izrednega pomena za celoten slovenski hokej. »Resen in hitrejši napredek bi doživela tako reprezentanca kot celoten ustroj hokeja v Sloveniji. Pomen nastopa Olimpije v BAHEL je vseslovenski.« Pri njegovem uspehu lahko po mnenju Butare pomembno vlogo odigrajo tudi navijači. »Poleg sponzorskega denarja, ki ga uspešno nabiramo, želimo nazaj v dvorano privabiti tudi več navijačev. Naredili smo kalkulacijo, da potrebujemo za uspešno osemletno nastopanje v BAHEL povprečno 1500 prodanih vstopnic na tekmo po okoli osem evrov. S tem bi zagotovili stabilnost klubu in ne bi imeli težav v primeru, če bi se kakšen sponzor umaknil. S tega vidika bi povabil čisto vse, ki jim je mar za slovenski hokej, da podprejo projekt Olimpije in pridejo na tekme v novi sezoni. Če bo to seveda zaradi situacije s koronavirusom omogočeno.« Ob tem se je želel zahvaliti še vodstvu lige BAHEL za zaupanje in podporo, ki jo izkazujejo klubu. »Presenečen sem nad njihovim odzivom in odnosom do nas. Celotna komunikacija poteka resnično na vrhunski ravni.«