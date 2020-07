Vojaki (desne) revolucije

Zelo predvidljivo in znano še iz časov pred Machiavellijem. Pravkar »odstopljena« Hojs in Travner sta zgledna vojaka revolucije. Za idejo bosta dala tudi svoji karieri. Pritisk nanju je bil, po pretiranih ukrepih v zvezi z zaporami in zdaj, ob preiskavi zoper Počivalška, preprosto prevelik. Janša je iz zakladnice velikega Machiavellija posegel po znanem ukrepu žrtvovanja. Naj ju javnost »raztrga«, le da bo ideja revolucije preživela in da bo glava revolucije nedotaknjena.