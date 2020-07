Najprej so brežiški policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje v noči na četrtek v Dvorcah ustavili osebni avtomobil hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da je 45-letni državljan Hrvaške v avtomobilu prevažal dva državljana Pakistana in tri državljane Bangladeša, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencu so kriminalisti odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so pojasnili na policiji.

Nato pa so nekaj pred 6. uro policisti v Slovenski vasi v prtljažniku vozila 68-letnega hrvaškega državljana odkrili tri državljane Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. 68-letnemu osumljencu so policisti odvzeli prostost in mu zasegli avtomobil.

V obeh primerih policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo še potekajo, so zapisali.

Policisti so na območju krajev Mavrlen, Preloka, Kot pri Semiču, Cerov Log, Orehovica in Mostec izsledili in prijeli še 41 tujcev, ki so nezakonito prečkali državno mejo. Policijski postopki z 19 državljani Bangladeša, 10 državljani Afganistana, petimi državljani Maroka, tremi državljani Sirije in Pakistana ter enim državljanom Alžirije še niso zaključeni, so še navedli.