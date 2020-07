Na Hrvaškem so danes potrdili 54 novih okužb, ena oseba je umrla. Glavna žarišča so v Đakovem in Zagrebu. V hrvaški prestolnici se je največ oseb na novo okužilo v nočnih lokalih. Ti ostajajo še naprej odprti, čeprav naj bi predsednika vlad Janša in Plenković dosegla dogovor o njihovem zaprtju, da bi lahko Hrvaško obdržali na seznamu varnih držav. To je pred dnevi sporočil vladni govorec Jelko Kacin, ki pa danes komunikacije med premierjema ni več pojasnjeval. Dejal je le, da je prišlo do zaprtja nočnih lokalov v paških Zrčah. Kot je še pristavil, Slovenijo veseli, da Hrvaška prevzema nekatere dobre prakse naše države.

Hrvaška je – medtem ko Slovenija tehta, kako urejati prehajanje meje s Hrvaško – tik pred volitvami to nedeljo spremenila svoje režime prehajanja meje z nekaterimi zahodnobalkanskimi državami. Od danes tako pri vstopu na Hrvaško ne velja več obvezna karantena za državljane BiH, Srbije in Črne gore.

Na zahodnem Balkanu se epidemiološke razmere sicer še naprej slabšajo, število okužb je v porastu. Strokovno skupino takšno stanje skrbi. Slovenija je zdaj v podobni situaciji kot ob začetku epidemije, ko se je postavljalo vprašanje zaprtja meje z Italijo. Če bi jo zaprli hitreje, bi lahko preprečili več okužb, ocenjuje vodja vladne strokovne skupine Bojana Beovič. Tudi sedaj jo skrbi, da bi se Slovenija prepozno odločila za zaprtje mej.

Hrvaška ne izpolnjuje več kriterija za zeleni seznam V minulih dneh je Hrvaška presegla kriterij desetih na novo okuženih na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh, kar je zgornja meja slovenskega seznama varnih držav. Kriteriji za uvrstitev na rumeni seznam niso določeni, je opozorila Beovičeva. Vlada doslej ni sprejela odločitve, da Hrvaško uvrsti na rumeni seznam, tovrstnega predloga ni podala niti strokovna skupina. Beovičevo sicer motijo dvojna merila, da se Hrvaška ne uvrsti na rumeni seznam. Na njem so države, ki imajo boljšo epidemiološko sliko od Hrvaške. A hkrati je tudi dejala, da se z uvrstitvijo Hrvaške na rumeni seznam epidemiološka situacija v Sloveniji ne bi izboljšala. Izgubili bi morda del turistov, za prehajanje Hrvatov v Slovenijo pa bi bilo treba sprejeti določene izjeme z odlokom o prehajanju meje. Ključno je namreč, ali je država uvrščena na rdeči seznam, za katerega je kriterij 40 ali več na novo okuženih na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Od te meje pa je Hrvaška še precej oddaljena. V Sloveniji sicer opravimo več testiranj kot na Hrvaškem. Doslej so jih pri nas opravili več kot 103.000, medtem ko je na Hrvaškem ta številka precej nižja – opravili so jih nekaj čez 80.000.