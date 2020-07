Koncerti prazni, plaže polne

Včeraj se je začelo kar nekaj večjih poletnih kulturnih prireditev v Sloveniji – Ljubljana Festival, Primorski poletni festival, festival uličnega gledališča Ana Desetnica, brezplačni dogodki Mi smo odprti za kulturo na Muzejski ploščadi, festival Imago Sloveniae –, kar nekaj pa so jih zaradi zadnje uredbe vlade oziroma Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki (vnovič) prepoveduje zbiranje več kot 50 ljudi na javnih krajih in prireditvah, tudi odpovedali, če jih niso že pred tem prestavili na poznopoletne termine ali celo na drugo leto. Organizatorji so dogodke v teh dneh odpovedovali tudi zato, ker je v komunikaciji z NIJZ nastala zmeda – prireditve niso dobile zakonske podlage za izvedbo, preprosto zaradi tega, ker ni bilo mogoče obdelati množice na novo prispelih vlog; tako so poiskali salomonsko rešitev in vsaj do ponedeljka vsem odobrili izvedbo dogodkov v živo. Vseeno pa takšni ukrepi organizatorje silijo v ad hoc odločitve, brez jasnih finančnih okvirov.