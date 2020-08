Zabava je resna stvar

»Mesar, pek, prodajalec, uradnik, tajnica, vsi so skrivaj nesrečni, ker za to, kar naredijo, ne dobijo aplavza,« pravi del besedila ameriške popevke iz leta 1946. »There's No Business Like Show Business« je njen naslov, iz nje pa izhaja tudi svetovno znan pregovor. Po naše: ni je industrije, kot je industrija zabave.