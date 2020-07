V ZDA v kar sedmih zvezdnih državah beležijo na tisoče smrti tako domačih kot divjih zajcev, ki umirajo zaradi izredno nalezljivega virusa RHDV2. »Imenujemo ga kar zajčja ebola,« pojasni veterinarka iz Teksasa Amanda Jones. Čeprav virus ni v sorodu z običajno ebolo – virusom, ki pri ljudeh in primatih povzroča hude krvavitve, odpovedi organov in smrt – pa Jonesova pravi, da RHDV2 zajce ubija na zelo podoben način. Virus namreč poškoduje organe in tkivo teh prikupnih glodavcev, kar privede do notranjih krvavitev in smrti. Da je žival okužena, pogosto postane jasno šele po njeni smrti, saj se nenadoma zgrudi iz smrčka pa priteče kri, poroča Business Insider.

Ameriško ministrstvo za kmetijstvo (USDA) je od letošnjega aprila primere okužbe z RHDV2 zabeležila v Arizoni, Kaliforniji, Nevadi, Novi Mehiki, Utahu in Teksasu, razširil pa se je tudi čez mejo v zahodno Mehiko. Letošnji izbruh je četrti v zgodovini ZDA, prvič pa so ga znanstveniki odkrili pred 35 leti na Kitajskem.

Je pa zato letos prvič, da so se zajčjo ebolo okužili ne zgolj domači, temveč tudi divji zajci in kunci. »Dejstvo, da se je virus razširil v različne zvezne države je zaskrbljujoče,« pravi izvršni direktor društva Ameriških rejcev zajcev Eric Stewart. »Da za nameček seje smrt tudi v divjini, pa je še toliko huje,« še dodaja.

Smrtnost kar 90-odstotna

Znanstveniki ne vedo, kje v državi se je virus najprej pojavil, a opozarjajo, da se širi z neverjetno hitrostjo. Tako se je samo med marcem in junijem zgolj v Novi Mehiki okužilo okoli 500 živali. »Nek možakar je vzrejal 200 zajcev in prav vse izgubil med petkom popoldne in nedeljo zvečer,« je za spletni portal The Cut pojasnil veterinar Ralph Zimmerman. Oblasti v Novi Mehiki so v upanju, da zajezijo bolezen, odredile, da morajo rejci v primeru zgolj ene zaznane okužbe, evtanazirati celoten trop.

RHDV2 se sicer prenaša prek krvi urina in iztrebkov, zajce pa pobija izredno učinkovito. Po okužbi inkubacijska doba traja le okoli treh dni, nato pa začnejo živali izgubljati apetit in imajo pomanjkanje energije, spet druge vse do smrti ne kažejo nikakršnih simptomov. A skoraj vsem odpovedo jetra in vranica ter se jim preneha strjevati kri. Po trditvah oblasti je smrtnost kar 90-odstotna, a tudi tisti zajci, ki bolezen prebolijo, še naprej predstavljajo nevarnost za ostalo populacijo, saj so kužni še nadaljnja dva meseca. Za nameček je virus zelo težko uničiti. Na sobni temperaturi lahko preživi več kot tri mesece, pri temperaturi 50 stopinj Celzija pa vsaj eno uro. Nizke temperature pod lediščem mu ne pridejo do živega.

Zdravila za zajčjo ebolo ne obstaja, so pa znanstveniki razvili cepivo, ki pa v ZDA še ni dostopno. Veterinarji ga morajo zato uvoziti iz Francije in Španije, za kar pa rabijo dovoljenje USDA, posledično pa lahko celoten postopek traja več mesecev. »Virus ne bo izginil. Gre za novo težavo, ki bo ostala z nami,« še opozarja Amanda Jones.