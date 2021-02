Prva žrtev ebole je bila medicinska sestra, ki je zbolela konec januarja in nato umrla. Pokopali so jo 1. februarja, osem ljudi, ki so se udeležili tega pogreba, pa je nato začelo kazati simptome okužbe - diarejo, bruhanje in krvavenje. Trije so medtem že umrli, še štirje pa so v bolnišnici, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnil vodja nacionalne agencije za zdravstveno varstvo Sakoba Keita.

Do okužb je prišlo v pokrajini Nzerekore na jugovzhodu države. Eden od okuženih jim je najprej ušel, a so ga našli in izolirali v bolnišnici v prestolnici Conakry, je še povedal Keita.

Novice iz Gvineje že pozorno spremljajo tudi v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), kjer so zelo zaskrbljeni že zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo. Gvineji so zdaj ponudili vso pomoč, še poroča AFP.