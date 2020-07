»V ponedeljek sem poslala odstopno izjavo, da odstopam s 30. junijem,« je v kratki izjavi za Dnevnik dejala Marta Kos. Kot razlog je navedla drugačne poglede na vodenje veleposlaništva in zunanje politike. Podrobneje teh razlogov ni želela pojasniti.

Razlog za njen odstop pa je očitno tudi izredni inšpekcijski nadzor zaradi njenega vodenja veleposlaništva v Bernu. Na MZZ so potrdili, da je bil od konca maja do sredine junija izveden štiritedenski izredni nadzor na veleposlaništvu proti veleposlanici Kosovi. Razlogi za izredni nadzor, ki ga je vodil diplomatski nadzornik Andrej Grasseli s sodelavci, so bili očitki zaposlenih o neprimernem vodenju veleposlaništva s strani Kosove. Ti očitki se že vlečejo tudi od njenega veleposlaniškega mesta v Berlinu, so dejali na MZZ. Nadzor, ki je bil sprožen, ni nič nenavadnega, so dodali. Redni nadzor je bil sprožen že tudi med njenim vodenjem veleposlaništva v Berlinu.

Poročilo izrednega nadzora njenega vodenja veleposlaništva v Bernu sta po izrednem nadzoru dobila minister Anže Logar in veleposlanica Kosova. Na MZZ vsebine dokumenta niso želeli pojasniti. Da je možno njen odstop razumeti tudi glede na opravljen izredni nadzor, je sicer še povedala Kosova.

Odstop ni povezan s hišnimi preiskavami Včeraj so sicer v političnem prostoru zaokrožile najrazličnejše informacije, zakaj Kosova odstopa. Ena izmed njih je bila tudi, da bi odstop lahko bil povezan s hišnimi preiskavami proti ministru Zdravku Počivalšku. Špekuliralo se je, da je njen odstop povezan z obtožbami notranjega ministra Aleša Hojsa, da za preiskavami pri Počivalšku stoji globoka država, posredno pa so v te obtožbe vpleteni člani njene družine Drago Kos, ki je poročen z odgovorno urednico Tjašo Slokar Kos. V ponedeljek so namreč z največjo koalicijsko stranko SDS povezani mediji (Nova24TV, Škandal24, Demokracija) objavili »novico«, da naj bi bile hišne preiskave načrtovane za ponedeljek. Po njihovem pisanju naj bi šlo za nekakšno zaroto med novinarji Pop TV, ki da so čakali v »zasedi«, policijo in še nekaterimi posamezniki, ki pa naj bi padla v vodo, ker je Počivalšek prespal v Ljubljani. A Kosova je dejala, da njen odstop nima nobene veze z včerajšnjim dogajanjem v Sloveniji, ter da odločitve ni sprejela od danes na jutri.