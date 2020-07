V zmajevem gnezdu jim je uspelo zadržati enega od nosilcev minule sezone Mikaela Hopkinsa. Krilni center, ki je v ligi Aba v povprečju dosegel 9,2 točki, 4,7 skoke, 0,6 podaje in 0,9 blokade na tekmo, je podpisal novo dveletno pogodbo. »S podaljšanjem pogodbe z Mikaelom Hopkinsom nadaljujemo idejo, ki smo jo predstavili že prejšnje poletje. Mikael je bil eden od članov jedra Cedevite Olimpije in zadovoljni smo, da bo še naprej del našega moštva. Gre za izredno nadarjenega košarkarja in osebo s pozitivnim značajem, ki se v sistemu glavnega trenerja Jurice Golemca zelo dobro znajde. Vsi skupaj komaj čakamo, da ga znova vidimo na parketu,« je podpis pogodbe pozdravil direktor kluba Davor Užbinec.

Klub je medtem že zapustil Hopkinsov rojak Codi Miller-McIntyre. Eden najboljših košarkarjev ljubljanske zasedbe bo odslej igral za beograjski Partizan, ki se mu bo prvič priključil na začetku priprav za sezono 2020/21. Miller-McIntyre je sicer v minuli sezoni v evropskem pokalu in ligi Aba odigral 36 tekem za ljubljansko zasedbo in imel povprečje 14 točk, 4,1 skoka in pet podaj.