Preiskovalci so vzeli pod drobnogled tako tehnične kot upravne pisarne urada Fabbrica di San Pietro, so sporočili v Vatikanu. Preiskavo je odredilo vatikansko tožilstvo po prejemu poročila glavnega revizorja te države. Prav to je bilo tudi podlaga za odločitev papeža, da postavi novo vodstvo urada.

Za t. i. izrednega komisarja je imenoval upokojenega diplomata, nadškofa Maria Giordano, ki je glede na sporočilo med drugim zadolžen za posodobitev statutov, razjasnitev upravljanja in reorganizacijo upravnih in tehničnih oddelkov urada.

Vatikan drugih podrobnosti ni navedel, je pa omenil nova, ta mesec uveljavljena pravila za zmanjšanje tveganja za korupcijo pri sklepanju pogodb na podlagi razpisov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je pisal italijanski dnevnik Messaggero, preiskava sledi večkratnim notranjim pritožbam glede domnevnih nepravilnosti pri pogodbah, računov, ki da se ne izidejo, dejstva, da na razpisih vedno zmagajo ista podjetja in sumov pristranskosti.

V Vatikanu sicer že od lani poteka tudi preiskava nakupa luksuznih nepremičnin v Londonu. Vatikanska policija je v začetku junija prijela italijanskega finančnika Gianluigija Torzija, ki ga je nato na podlagi varščine izpustila. Obtožen je izsiljevanja, poneverbe, goljufije in pranja denarja. Sam vse očitke zavrača.