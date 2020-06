Spletni test, vstopnico za praktični del tekmovanja za izbor najboljšega mladega voznika in voznice, je v enem samem mesecu izpolnilo več kot 4500 mladih, kar je 1200 več prijav kot lani. Danes se je v finalu tega zanimivega tekmovanja v centru varne vožnje na Vranskem pomerilo po deset najboljših v vsaki kategoriji.

Najuspešnejša pri finalnih izzivih (vožnja v prometu, s prikolico in na terenu, ukrepanje v nesreči ter slalom in ustavljanje) sta bila 24-letna študentka arhitekture z Vira pri Domžalah Petra Prašnikar in bodoči 23-letni inženir strojništva iz Krškega Matej Gorjan. In še nagrada: letna uporaba novega avta ford puma.

Avto-moto zveza Slovenije je akcijo izpeljala četrtič zapored, lani je zanjo prejela prestižno nagrado mednarodne avtomobilistične zveze za najbolj inovativen projekt na področju prometne varnosti. Zanimivo je, da se je podobnega projekta zdaj lotilo še več evropskih avtomobilskih klubov, prav tako že obstaja tudi mednarodni izbor, na katerega so se uvrstili najboljši trije, se pravi zmagovalka in zmagovalec ter Tomo Dukarić, ki je po točkah najmanj zaostal za najboljšima. Lani je bil mednarodni izbor pri nas na Vranskem, letos naj bi bil 17. oktobra na Poljskem.