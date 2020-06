Virus G4 EA H1N1, na kratko kar virus G4, je sicer že prenosljiv z živali na ljudi, zaenkrat pa naj se še ne bi prenašal med ljudmi. Čeprav trenutno ni razloga za preplah, v ameriški znanstveni reviji PNAS raziskovalci s kitajskih univerz in Kitajskega centra za nadzor in preprečitev bolezni opozarjajo, da bi lahko v kratkem času prišlo do prenosov med ljudmi, kar potencialno pomeni novo pandemijo. Glede na ugotovitve znanstvenikov ima G4 namreč vse značilnosti hitrega prilagajanja, kar pomeni lažje in hitrejše okužbe pri ljudeh.

Sprva bodo širjenje virusa skušali zamejiti neposredno pri prašičih in z nadzorom zaposlenih v prašičji industriji. Kakšna stopnja imunosti proti virusu je že razvita pri ljudeh, še ni znano. Novi sev gripe je genetsko potomec prašičje gripe H1N1 (A/H1N1pdm09), ki se je leta 2009 razširila po celem svetu. Cepivo za gripo, ki je takrat izbruhnila v Mehiki, je na voljo in je zajeto v rednih letnih cepljenjih. Zaradi podobnosti v primeru izbruha obstaja možnost nadgradnje obstoječega cepiva, preiskave pa so sicer pokazale, da imunost pri sezonski gripi še ni zagotovilo za zaščito pred G4.

Znanstveniki so G4 izolirali, ko so med letoma 2011 in 2018 zbrali več kot 30.000 vzorcev s prašičev v klavnicah in veterinarskih ordinacijah v desetih kitajskih provincah. Skupno jim je uspelo izolirati 179 različnih virusov prašičje gripe. Večina teh je bila novih, ravno G4 pa se je izkazal za prevladujočega po letu 2016. Po odkritju virusa so vzeli tudi več krvnih vzorcev ljudi. Med delavci, ki delajo s prašiči, so ugotovili, da se je z G4 srečalo 10,4 odstotka ljudi, med splošno populacijo pa je ta delež glede na raziskavo znaša 4,4 odstotka.