Tilen Gabrovšek je že vse od konca srednje šole turistični vodnik. Ima izkušnje z vodenji tako doma, kjer goste po navadi vodi v portugalščini in španščini, kot številnih državah po svetu. V zadnjih letih je prek svoje agencije organiziral avanturistična potovanja v tujino, v Sloveniji pa tujim gostom ponujal različne turistične storitve. Poleg tega je za druge agencije s tujim spremljevalcem vodil skupine po Sloveniji, na potovanjih v državah nekdanje Jugoslavije pa je delal kot vodja poti. Dela mu nikoli ni manjkalo. Del zaslužka je porabil za življenjske stroške, večino pa investiral v agencijo. Tako je živel brez finančnih težav in pripravljal načrte za dodatni razvoj podjetja, v katerem je tudi zaposlen. Potem se je vse ustavilo.

Sezona je praktično končana

Petega marca je že natovarjal motorje na tovornjak, da bi skupaj z gosti odšel na motoristično potovanje v Tunizijo. Tam bi ga morala pričakati snemalna ekipa produkcijske hiše, ki je za japonsko nacionalno televizijo želela posneti dokumentarno oddajo o tovrstnem turizmu. Snemalna ekipa je bila že na letalu, ko je padla odločitev, da se zaradi novega koronavirusa potovanje odpove, in sijajna promocija je šla po zlu. Sledile so še druge odpovedi, čez noč se je znašel brez dela. Ker ženi delodajalec, potem ko mu je povedala, da je noseča, ni podaljšal pogodbe, je družina ostala z dobrimi 600 evri pomoči, ki jih Gabrovšek od države dobi kot nadomestilo za čakanje na delo, in otroškimi dodatki. Primorani so bili spremeniti življenje. Porabo so zmanjšali na minimum, vse investicije v agencijo so zastale.

Pravi, da je za večino turističnih vodnikov sezona 2020 praktično končana. Potovanja za goste iz oddaljenih dežel, kakršne organizira sam, se namreč načrtujejo šest do dvanajst mesecev vnaprej, zato jih bo zaradi negotovih razmer težko organizirati. »Še vedno imam razpisano turo v Tunizijo novembra, v Alžirijo januarja in v Maroko februarja. Gostje so že vplačali aranžma, toda ali si upam s tem denarjem kupiti letalske vozovnice? Seveda ne. Ker ne vem, ali bomo takrat lahko odšli na pot,« je pojasnil, v kakšni stiski se ni našel le sam, ampak tudi druge agencije in vodniki.