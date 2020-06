»Napaka je bila, ker je narod dobil denar,« slišimo modrovati šefa Slovenske nacionalne stranke v priljubljenem slovenskem lokalu, kjer je potekala predstavitev knjige Udba in akcija Sever avtorja Igorja Omerze. Prisotni so bili številni politiki in drugi vidnejši slovenski obrazi, za mizo jezičnega revolveraša pa so sedeli Igor Bavčar, Dimitrij Rupel in Slavko Kmetič. »Naš denar so dobili. Vsak kur*** študent je dobil 150 evrov kar tako. Kdor ne dela, je dobil 200 evrov, poleg tega, da dobiva socialno. Potem pa je vsak dobil še za 200 evrov bonov,« pojasni prisotnim Plemeniti. Da boste vedeli, čigav denar imate v žepu, ko boste namakali zadnjo plat v Strunjanu.

Poučni pogovor je posnel eden izmed obiskovalcev, od takrat pa je posnetek hitro zaokrožil po spletu. Sogovorcem je Jelinčič še razložil, kako je šel denar pravzaprav v roke »delomrznežev«, iz pogovora sodeč so to predvsem prejemniki socialne pomoči, študenti in porabniki turističnih bonov. Torej bolj ali manj vsi slovenski državljani in državljanke. Denar pa njihov. Gostilniški pogovori, pač. V izbrani družbi, tudi posameznikov, ki bi morali biti v zaporu.

Na vsebino posnetka se je sicer Jelinčič odzval za portal 24 ur, rekoč: »Veste, če bi bil narod pameten, potem SNS ne bi imela samo štirih poslancev, ampak bi jih imela toliko, da bi lahko skupaj z drugimi strankami sestavljali vlado. Tako pa kažejo, da ne razumejo kaj dosti, da je – ne vsi – večina neumna«. Molk je res zlato. Nekdanji zunanji minister Rupel se po drugi strani ni natančno spomnil pogovora, saj je prišel predvsem poslušati predstavitev knjige. Bavčarjevega odziva 24 ur ne navaja. Morda je znova v zaporu. Po zgledu drugih držav, ki se spoprijemajo z epidemijo koronavirusa, je ministrstvo za pravosodje namreč odredilo začasno izpuščanje obsojencev iz zapora, da bi se omejila možnost širjenja virusa. Med njimi je tudi nekdanji direktor Istrabenza Bavčar.