Po nesreči so našli 15 trupel, ki so plavala na reki Buriganga. Potapljači bangladeške mornarice, gasilcev in civilne zaščite so iz potopljene ladje na rečnem dnu izvlekli še 14 trupel.

Ladja je potonila po trčenju z drugo večjo potniško ladjo pri Farazganju. Od deset do 15 potnikom z ladje je uspelo priplavati na breg. Na amaterskem videoposnetku je videti, da se je večja ladja od zadaj zaletela v manjšo, ki se je prevrnila in v manj kot desetih sekundah potonila.

Oblasti so zasegle plovilo, ki se je zaletelo v ladjo, je sporočil predstavnik pristojnih oblasti Golam Sadeq. Med reševalno akcijo se je bregove reke zgrnilo na tisoče ljudi. Številni med njimi so iskali pogrešane svojce, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pristojne oblasti so sporočile, da je bilo na ladji najmanj 50 potnikov, medtem ko je zasebna televizija 71 Television poročala, da je bilo na plovilu najmanj 100 potnikov.

V Bangladešu so nesreče potniških ladij na rekah precej pogoste. Po mnenju strokovnjakov so razlog za to slabi varnostni ukrepi in neupoštevanje predpisov.