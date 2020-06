Za najboljše športnike na svetu velja, da so dobro plačani in posledično milijonarji. A to še ne pomeni, da sodijo med najbogatejše ljudi na svetu, tako imenovane milijarderje. Teh je v skladu z zadnjo raziskavo revije Forbes natanko 2095. Da športnik postane milijarder, zgolj dolga in uspešna kariera ni dovolj, biti mora tudi marketinško zanimiv. Zato ni čudno, da je seznam športnikov, ki se ponašajo z oznako milijarder, kratek, na njem pa je trenutno četverica – že upokojena košarkar Michael Jordan in boksar Floyd Mayweather ter še vedno aktivna golfist Tiger Woods in nogometaš Cristiano Ronaldo. Kaj je četverici ob zajetnem bančnem računu še skupno? Vsi po vrsti so zapravljivci.

Največji zapravljivec med četverico je 43-letni Mayweather z vzdevkom Denar. Samo v boksarskem dvoboju s Conorjem McGregorjem je avgusta 2017 zaslužil neverjetnih 275 milijonov dolarjev. Rad zapravlja in neizmerno uživa, ko ljudje to zapravljanje opazujejo. Znana je anekdota, ko je v Las Vegasu obiskal salon avtomobilov in jih kupil kar sto. Njegova zbirka je vredna 25 milijonov, v njej pa je nekaj rolls-royceov in bugattijev. Vila v Las Vegasu je ovrednotena na 10, v Los Angelesu na več kot 20 milijonov, premore pa 10 kopalnic in kino za 20 gledalcev. V lasti ima tudi 60 milijonov dolarjev vredno zasebno letalo.

Woodsova Privacy Golfist Woods, milijarder od leta 2009, je bil vrsto let eden najbolj zaželenih obrazov v različnih reklamah, nato pa se je zapletel v spolni škandal, ki se je končal z razvezo z ženo Elin Nordegren. Odvisen je bil od seksa, kar dvanajst žensk pa je javno predstavilo intimno srečanje z njim. Na Floridi ima posest, vredno 45 milijonov, razvaja se tudi na jahti Privacy, vredni 18 milijonov dolarjev. Prvi milijarder med nogometaši Ronaldo je prav tako zaljubljen v avtomobile, njegova zbirka je vredna 20 milijonov, v njej pa je tudi izredno redek bugatti centodieci (izdelali so jih zgolj deset). Petkratni dobitnik zlate žoge je samo s klubskimi pogodbami zaslužil 600 milijonov. V Lizboni ima razkošno stanovanje (8 milijonov), v Quinti da Marinhi pa si gradi prestižno vilo, v kateri naj bi živel po upokojitvi. Na instagramu ima 223 milijonov sledilcev, med njegovimi pokrovitelji so Nike, Herbalife, DAZN in Unilever. On in Roger Federer sta edina športnika, ki sta z marketinškimi pogodbami v enem letu zaslužila več kot 100 milijonov.