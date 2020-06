Vrnitve na domači stadion bi se bržkone razveselilo vsako moštvo, še toliko bolj, če je na njem nazadnje igralo pred več kot tremi meseci. A za nogometaše Milana bi to v letošnji sezoni težko trdili, saj jim igra na San Siru v italijanskem prvenstvu nikakor ne steče. Doslej so doma osvojili 17 točk – pet manj kot v gosteh – in vpisali le štiri zmage. Od njih je bila boljša celo Genoa, ki je 8. marca nazadnje gostovala na kultnem stadionu v prestolnici Lombardije. Rdeče-črne jutri čaka še veliko zahtevnejši tekmec kot moštvo, ki se bori za obstanek med elito, saj v goste prihaja petouvrščena Roma. Ta je za nameček v izvrstni formi in bo lovila četrto zaporedno zmago.

»Ekipi na prvenstveni lestvici loči devet točk, a mislim, da lahko razloge za tako veliko razliko poiščemo predvsem v prvih sedmih tekmah Milana, ko se je še mučil pod vodstvom trenerja Marca Giampaola. Po prihodu Stefana Piolija na klop in podpisu pogodbe z Zlatanom Ibrahimovićem se je njihov položaj izboljšal,« meni nekdanji trener obeh klubov Fabio Cappello. No, Milančanom zaradi poškodbe Ibrahimović ne bo na voljo, pogrešali pa bodo tudi Simona Kjaera, Matea Musacchia in Lea Duarteja, medtem ko bo pri gostih manjkal vratar Pau Lopez.

Osmouvrščene gostitelje v lovu za mesta, ki še vodijo v Evropo, ločijo le tri točke, veter v jadra pa jim je dala tudi ponedeljkova zmaga (4:1) proti Lecceju. »Milan lahko preseneti Romo z igro na protinapade. Njihova težava sta predvsem obramba in dolg seznam poškodovanih,« še ugotavlja Cappello. Na zadnji medsebojni tekmi jutrišnjih nasprotnikov oktobra lani je bila sicer z 2:1 boljša Roma, ki še vedno upa na neposredno uvrstitev v ligo prvakov.