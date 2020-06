Enkrat ni nobenkrat »Seveda, baba za volanom!« se kleni slovenski fantje mnogokrat zgražajo nad obvladovanjem vozila nežnejšega spola, pa četudi statistika prometnih nesreč kaže povsem drugačno sliko. Da so torej moški tisti, ki imajo večkrat težave z nadzorom jeklenega konjička. No, a izjeme vendarle potrjujejo pravila. Tako so štajerski policisti ta teden iskali žensko, ki se je na enem od avtocestnih počivališč najprej zaletela v parkiran tovornjak, potem pa še v avto. Gospa, ki so ji pozneje izmerili preveliko količino alkohola v krvi, je vehementno in brez ustavljanja odpeljala naprej svojemu cilju naproti. Policisti so jo izsledili in ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

V gatah pred televizijo Medtem ko pri nas že več tednov tuhtamo, v kateri predel naše čudovite dežele bi šli zapravit turistične bone, da bi od njih, kakopak, imeli kar največ koristi, nekateri drugi za načrtovanje oddiha in sproščanje porabijo mnogo manj časa in še manj denarja. Nič. Hrvaški mediji namreč poročajo neverjetni zgodbi z mladim Hrvatom v glavni vlogi. V manjšem naselju blizu Motovuna je 34-letnik nekje v začetku junija razbil okno hiše nekega Nemca in se odplazil vanjo. Po poročanju hrvaških portalov se je moški v svojem začasnem domu dodobra udomačil. Celo tako zelo, da so ga policisti pred televizijo ujeli samo v spodnjicah, pišejo neuradno. Dolgčas je tako preganjal z različnimi serijami in filmi, lakoto pa z dobrotami, ki si jih je redno pripravljal v tuji kuhinji. A to še ni vse. Mladenič je vlomil tudi v stanovanje nad »posvojenim«, iz njega ukradel denar, natikače in ključe mini cooperja, s katerim si je dan pred aretacijo ogledal turistične znamenitosti in okolico istrskega kraja. Policisti so sporočili, da gre njihovega starega znanca, ki mu vlomi niso tuji. Zaradi suma velike tatvine in uporabe tujih stvari ga je sodnik vtaknil v pripor.

Nad policiste s pivom Žeja v tej vročini je huda, prav tako želja po druženju s prijatelji, s katerimi zaradi grožnje koronavirusa Britanci – podobno kot tudi drugod po svetu – niso smeli imeti stika v živo. Na Otoku je bilo stanje mnogo slabše kot pri nas, kjer smo se odredb pridno držali bolj ali manj vse od njihove uveljavitve, in tako je bilo sproščanje ukrepov hitrejše in enostavnejše. Tako tudi tam še vedno velja, da je treba paziti na primerno razdaljo med ljudmi, na kar je povsem pozabilo kakih sto obiskovalcev puba v Liverpoolu. Uživali so v glasni muziki, s katero so ob živce spravljali sosede, ob prihodu policistov pa so se zabarikadirali v prostor. Sedem moških in ena ženska, stari od 21 do 33 let, se je nad policiste spravilo s pivom in kozarci, s katerimi so jih obmetavali. Osmerico so prijeli, njihovo obnašanje pa okrcali v javnosti. »Ne glede na krizno stanje, v katerem smo se znašli, metanje reči v policiste ni nikoli sprejemljivo,« so bili jasni. Pub je bil odprt na črno, zaradi tega nepremišljenega incidenta pa je lastnik izgubil dovoljenje za delovanje tudi v prihodnosti.

Kokain v binglju Iznajdljiv, a v praksi vendarle ne tako zelo spreten Britanec je skušal kokain v Belgijo pretihotapiti v umetnem penisu. Cariniki so ga februarja ulovili na bruseljskem letališču, ko se je vračal z Jamajke. Prvi test na droge je bil sicer negativen, so pa nadaljnje preiskave v bolnišnici pokazale, da v penisu prenaša 127 gramov kokaina. Med obiskom pri mami naj bi ga dobil od znanca, doma pa naj bi ga porabil sam. Britanec vztraja, da ni preprodajalec, a tožilstvo vendarle zahteva triletno zaporno kazen. Zagovorniku se zdi to občutno preveč, ker ima moški hude težave z ledvicami, ki bi jih ječa samo poslabšala.