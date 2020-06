Nekaj minut čez dvanajsto uro popoldan se je voznica avta v tunelu Karavanke zaletela v zid. Na pomoč so ji priskočili reševalci in gasilci z obeh strani, z naše gasilci z Jesenic. »V avtu sta bila ženska in pes, ki je bil nepoškodovan, njo pa so odpeljali avstrijski reševalci,« je povedal vodja intervencije Beno Bohinc iz JZ GARS Jesenice.