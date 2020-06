Potem ko je Romero 1. junija sploh prvič treniral s člansko ekipo Mallorce, je sinoči v 31. krogu la lige proti madridskemu Realu (0:2) v igro vstopil v 83. minuti pri 15 letih in 219 dneh.

"To je bil nepozaben trenutek," je po tekmi Romero zapisal na Twitterju: "Hvala Realu Mallorci in vsem v klubu za to priložnost. Nikoli ne bom pozabil tega dne. Škoda, da smo izgubili, ampak treba je verjeti naprej."

Romero, ki je sicer rojen v Mehiki, a sta njegova starša Argentinca in je že igral za izbrano vrsto gavčev do 15 let, je izboljšal 81 let star prejšnji rekord Francisca Baa Rodrigueza, znanega pod vzdevkom Sanson.

Dosedanji rekorder je 31. decembra 1939 pri 15 letih in 255 dneh zaigral za Celto proti Sevilli.