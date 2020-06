Družba, ki je informacijo o poravnavi sporočila prek spletne strani Ljubljanske borze, je nekdanje vodilne tožila, ker naj bi jo oškodovali pri naložbi v kosovskem mobilnem operaterju Ipko v višini 48 milijonov evrov.

Osem let po sprejemu sklepa o vložitvi odškodninskih tožb zoper bivšo upravo pod vodstvom Bojana Dremlja zaradi prodaje in nato nakupa deleža v družbi Ipko.net iz Prištine pred več kot desetimi leti so delničarji v začetku meseca soglašali s sklenitvijo poravnave.

Sojenje v tej zadevi je nerazumno dolgo, je na skupščini povedal odvetnik Uroš Ilić in pojasnil, da so bili še vedno v fazi dokazovanja s sodnim izvedencem, ki je dal mnenje že leta 2018.