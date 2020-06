Festival angažiranega pisanja Itn., ki ga je časovno nekoliko prestavila koronakriza, tudi letos vztraja pri svojih smernicah. »V času družbenega vrenja in izoliranosti so nas knjige povezovale in predstavljale pomembno oporo in uteho. S festivalskimi dogodki na spletu, internetnimi sestanki in pogovori smo skušali držati ritem navidezne normalnosti. A verjamemo v druženje, v izmenjavo mnenj in ker vztrajamo pri iskanju možnosti drugačne družbe, smo se odločili, da se kljub vsem oviram tudi letos srečamo v živo,« so zapisali mladi organizatorji, povečini dijaki in študentje.

Menjalnica misli V soboto tako tradicionalno vabijo v Vodnikovo domačijo, in sicer že na zajtrk, s pesnico in prozaistko Ano Svetel, ki je nedavno izdala zbirko kratke proze Prevozi, ter gledališkima ustvarjalcema Žigo Divjakom in Katarino Morano. Popoldne bo zaznamoval pogovor o literaturi in aktivizmu s kresnikovo nominiranko Suzano Tratnik, nekdanja generalna direktorica policije Tatjana Bobnar, direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač in kognitivna znanstvenica Zarja Muršič pa bodo predavale o tem, ali je literatura podlaga za družbeno spremembo. Pod večer se bodo lahko obiskovalci zbrali ob menjalnici poezije, kjer si dijaki svoje pesmi izmenjajo z uveljavljenimi slovenskimi pesniki. Prisluhniti pa bo mogoče tudi članom programskega odbora festivala, ki so v pismih odprli družbena, politična in osebno intimna vprašanja. Odgovore pa iskali pri ljudeh, ki jih navdihujejo. Za piko na i bo z zaključnim koncertom poskrbel dvojec Umetnost misli. šum