V sklopu sistema TRajBi, ki bo uporabnikom na voljo 24 ur na dan, so vzpostavljene štiri lokacije z osmimi priključnimi mesti na vsaki in skupno šestnajstimi kolesi za izposojo. Lokacije točk izposoje so na železniški postaji Trbovlje, pri Zavodu za mladino in šport, zdravstvenem domu in v mestnem parku. V začetnem obdobju bo uporaba e-koles brezplačna, kasneje bo brezplačne prve pol ure, cena nadaljnjih 30 minut pa bo znašala 50 centov. Registracijo v sistem izposoje bo mogoče opraviti na terminalu izposoje ali mobilni aplikaciji, na izdajnem mestu pa bodo uporabniki prevzeli kartico in številko PIN, podpisali pogodbo in se tako v celoti registrirali v sistem. Izdajno mesto bo v kavarni Zavoda za mladino in šport ter Knjižnici Toneta Seliškarja. Ob registraciji bo treba predložiti osebni dokument, davčno in telefonsko številko ter poravnati letno naročnino, ki znaša 10 evrov. Da bi omogočili izposojo čim večjemu številu uporabnikov, je individualna uporaba omejena na 14 ur na teden, baterija pa napolnjena in ob normalni uporabi zdrži do 50 kilometrov. Prek aplikacije lahko vsak uporabnik tudi sam preverja prevožene kilometre ter kje in koliko koles je na voljo za izposojo.

V Trbovljah je sicer označenih štiri kilometre kolesarskih poti. Že prihodnje leto načrtujejo razširitev stez v Gabrsko, pri železniški postaji in še kje. Na občini tudi upajo, da bosta ob morebitni odločitvi za uvedbo e-koles v Zagorju in Hrastniku sosednji občini uvedli enak ali podoben sistem. Po dosedanjih izkušnjah se je izkazal za odličnega in bi bilo tako smiselno, da bi ga poenotili v vseh zasavskih občinah. rt