Prenova Tavčarjeve ni bila po županovem okusu

Tik pred začetkom gradnje je ljubljanski župan popolnoma spremenil projekt prenove Tavčarjeve ulice, kjer zdaj ne bo ne rumenega pasu ne kolesarske steze proti Komenskega ulici. Kolesarji pravijo, da je to nadaljevanje “proavtomobilskega” pristopa, in to v središču mesta.