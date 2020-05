Na občini so zagotovili, da bo dostop do bližnjega parkirišča Santorij Emona ves čas zagotovljen. Avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa na progah 5, 13 in 20 pa bodo imeli v času trajanja zapore obvoz. Avtobusi na progi 5 bodo obvoz imeli po Slovenski cesti, Trgu Osvobodilne fronte, Masarykovi, Njegoševi in Trubarjevi cesti. Obvoz avtobusov na progah 13 in 20 pa bo potekal po Slovenski, Zoisovi, Karlovški cesti, skozi predor pod Gradom, od koder bodo zavili na Poljansko cesto in na svojo običajno traso. vbr