Viktor Bernik, vizualni umetnik: Umetnost plačevanja položnic

Viktor Bernik je eden redkih umetnikov, ki iz risbe v sliko, instalacijo v javnem prostoru ali performans prehajajo izjemno sproščeno; bolj kot konkretne formalne rešitve ga zanima razdiranje norm družbenega prostora. Tako v projektu Made in China umetnine nehajo biti zgolj umetnine, umetniški projekti in postanejo blago na polici potrošnika, v Mali galeriji pa razstavi prazen prostor. Njegova dela v enaki meri kot kritičnost zaznamuje humor, in nič drugače ni s Ha, ha, ha!, razstavo, ki si jo je do konca julija mogoče ogledati v Kulturnem centru Tobačna 001.