Staš Kleindienst v Zmagoslavju teme (2017) upodablja slovensko ruralno okolje, ki se pogreza v temo, s čimer nemara prihaja tudi zaton razuma in pristnega zanimanja za stvari in umetnost. Tam so tradicionalne vrednote zaželene, vse tuje in drugačno – upodobljeno v baconovskih figurah – pa je treba zmagoslavno ujeti in privezati.