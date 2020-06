Bil je 5. junij, ko je komisar lige NBA Adam Silver po tednih govoric zmagoslavno napovedal, da bodo sezono, prekinjeno zaradi pandemije koronavirusa, končali na parketu. Sprva so načrtovali, da bi sezono nadaljevali z 31. julijem, a so se kasneje odločili za 30. julij. 22 ekip se bo v kompleksu Disney World v Orlandu na Floridi po že dalj časa znanem sistemu, ki smo ga v Dnevniku že predstavili, udarilo za naslov prvaka. Prvotno navdušenje pa je v zadnjih dneh zamenjal dvom, saj širjenje koronavirusa onkraj Atlantika ne pojenja, hkrati pa se po državi širijo protesti zaradi smrti temnopoltega Georgea Floyda, ki je bila posledica policijskega nasilja. Igralci v ligi NBA čutijo dolžnost, da po najboljših močeh pomagajo pri poskusu družbenih sprememb in zatiranju rasizma v Ameriki, ki je v zadnjih letih znova v porastu, zato jih skrbi, da bi z igranjem košarke odtegnili pozornost resničnim problemom v državi.

»Do 30. julija je še več kot en mesece. Ne vemo, kakšno bo stanje takrat. A če se bo vse skupaj nadaljevalo in če bo policija še naprej brez utemeljenih razlogov ubijala temnopolte ljudi po državi, ne vem, če je v našem interesu, da treniramo in igramo tekme. S tem bi namreč poslali sporočilo, da nam za dogajanje ni mar, resnica pa je povsem nasprotna. Pomembno bo tudi, v kolikšni meri bi nam liga dovolila širiti sporočilo o rasni neenakosti. Veliko vprašanj je še odprtih. Če sem iskren, je 50 odstotkov možnosti, da bom igral, in 50, da ne. Potrdim pa lahko, da je neodločenih veliko igralcev,« je pojasnil Lou Williams, član LA Clippers, ki bi veljali za enega glavnih favoritov za končno zmago, če bi se sezona nadaljevala.

Druga skrb pa je širjenje koronavirusa, ki ne pojenja. Če je imela Florida pred časom izredno dobro epidemiološko sliko, se je v zadnjih dneh to drastično spremenilo, kar skrbi tudi vodstvo lige. Čeprav komisar Adam Silver velja za človeka, ki rad prisluhne igralcem in se je podpisal pod številne ukrepe in poteze, s katerimi je ugodil njihovim željam, mora v zadnjem obdobju poslušati tudi kritike na svoj račun. »Vse skupaj nima več nobene zveze s košarko ali varnostjo. Pomemben je le denar. Vse bolj se zdi, da vodstvu lige sploh ni več pomembno, če se okužimo s koronavirusom,« je na svojem instagram profilu zapisal košarkar Memphisa Justise Winslow. Drugačen pogled pa ima slovenski košarkar Goran Dragić, ki verjame, da bo vodstvo lige NBA poskrbelo za varnost. »Kot športniki in košarkarji hrepenimo po tekmovalnosti. Če trdijo, da bomo v kompleksu Disney World varni, jim verjamem. Rad bi igral.« Dragić, ki je v zadnjem letu pogodbe z Miamijem, in drugi prosti igralci bodo nove dogovore s klubi lahko podpisovali od 18. oktobra dalje, medtem ko bo nabor 16. oktobra.

Medtem pa so pri ameriški športni mreži ESPN izračunali finančne posledice v primeru, da bi letošnjo sezono odpovedali. Liga NBA bi izgubila okoli dve milijardi dolarjev prihodkov, igralci skupaj 1,25 milijarde dolarjev, obstaja pa velika verjetnost, da bi lastniki franšiz v tem primeru »raztrgali« trenutno kolektivno pogodbo.