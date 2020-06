V Italiji znova zabeležili porast okužb s koronavirusom

V Italiji so danes znova zabeležili nekoliko višje število novih okužb s koronavirusom v zadnjem dnevu. Od petka so potrdili 262 novih okužb, medtem ko so jih dan prej 251. Zabeležili so tudi 49 novih smrtnih žrtev covida-19, kar je dva več kot dan pred tem, je sporočila italijanska agencija za civilno zaščito.