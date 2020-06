Stanovalci ob Jurčkovi cesti že nekaj let, pravzaprav odkar je bilo zgrajeno nakupovalno središče Rudnik, nimajo miru. Kolone avtomobilov, ki se dnevno vozijo po cesti, ki je ozka in neprimerna za takšen tranzit, so še zlasti dolge ob petkih popoldan in sobotah dopoldan, ko se ljudje odpravljajo po nakupih. Poleg tega ob cesti gradijo novo stanovanjsko naselje z 96 stanovanji, kar bo promet še povečalo.

»Če želimo priti ven iz ulice, moramo dolgo čakati, da nam sploh kdo ustavi, promet je zgoščen, hrup neznosen. Ljudje po cesti, kjer je omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro, včasih drvijo tudi osemdeset in več. Na prehodih za pešce redko kdo sploh ustavi, saj je cesta ravna in plin pohodijo do konca,« je dejala ena od domačink, ki se boji, da bo vse skupaj še huje, ko bo zgrajeno novo naselje.

Stanovalci se še dobro spominjajo prometne nesreče s smrtnim izidom, ki se je na Jurčkovi cesti zgodila marca letos. Voznik, ki je vozil s preveliko hitrostjo in bil poleg tega še alkoholiziran, je povozil peško na prehodu za pešce. »Kultura voznikov je na dnu, ko želiš prečkati cesto na označenem prehodu, te vozniki enostavno ignorirajo,« se je pridušala stanovalka, ki ni edina, ki jo povečan promet po tej cesti moti, prav tako tudi redko zasledi, da bi policisti ali redarji opravljali meritve hitrosti.

Redarji merijo hitrost Na Mestni občini Ljubljana zagotavljajo, da meritve hitrosti izvajajo z vozilom z vgrajeno samodejno merilno napravo v službenem vozilu mestnega redarstva, in sicer na naslovu Jurčkova cesta 65, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, in na naslovu Jurčkova cesta 40, kjer je hitrost prav tako omejena na 50 km/h. Meritve se izvajajo ob različnih dneh in urah v skladu z elaboratom meritev. »V obdobju od 1. januarja 2019 do 10. marca 2020 je bilo na omenjenih lokacijah opravljenih skupno 27 meritev v efektivnem času 12 ur in 50 minut. Izvajanje meritev na obeh lokacijah bomo nadaljevali tudi v prihodnje,« zatrjujejo na Mestni občini Ljubljana. Okoliški prebivalci so že razmišljali o tem, da bi veljalo na cesti, ki je dolga in ravna, postaviti hitrostne ovire, vendar na občini pravijo, da doslej potrebe po tem ni bilo in da na splošno velja, da se hitrostne ovire postavljajo v neposredni okolici šol in vrtcev, ki jih v neposredni bližini ni, razen zasebnega vrtca, ki deluje blizu križišča s Peruzzijevo cesto.