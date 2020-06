Se bodo hokejisti Olimpije pridružili odprtemu prvenstvu Avstrije? Odgovor na najbolj vroče hokejsko vprašanje teh dni še vedno visi v zraku, saj vodstvo tekmovanja na Dunaju zavlačuje z odločitvijo o vrnitvi tivolskega kolektiva v ligo BAHEL.

Olimpija je na sedež lige v sredo poslala dopis, v katerem je podrobno opisala pogoje, pod katerimi se je ljubljanski klub pripravljen že v prihodnji sezoni pridružiti najmočnejšemu hokejskemu tekmovanju v regiji. Ker slovenski prvaki zaradi omejenih finančnih zmožnosti niso zmožni plačati celotne pristojbine 300.000 evrov, se obe strani pogajata za omilitev vstopnih pogojev. Znano je, da je selitvi Olimpije v ligo BAHEL naklonjen direktor Christian Feichtinger, ki včeraj za Dnevnik ni postregel z novimi informacijami. Na uradni odgovor z Dunaja čaka tudi predsednik Olimpije Miha Butara, ki želi do konca tedna razrešiti status kluba za naslednjo zimo. Ljubljančani namreč v ponedeljek pripravljajo tiskovno konferenco, na kateri bodo spregovorili o ciljih in viziji kluba.

Avstrijski mediji medtem opozarjajo, da bi Olimpija ob morebitnem vstopu v tekmovanje lahko postala najmanj konkurenčen klub med dvanajsterico moštev iz petih dežel. Ko je pod drugim pravnim subjektom med letoma 2007 in 2017 sodelovala v mikavni ligi EBEL, je vrhunec z uvrstitvijo v finale doživela v krstni sezoni. Drugo najboljšo uvrstitev je dosegla leta 2012, ko se je njena pot končala v polfinalu. Zadnje sezone so bile za Olimpijo podobne boju na požiralniku, saj so se nakopičili dolgovi, pod katerimi je tivolski klub tudi neslavno končal v stečaju.