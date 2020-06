Nihče si ne zasluži, da bi ga pustili na stranskem tiru, ker je star in bolan

Medicina največ ve o virusu, o starejših pa največ vedo tisti, ki se z njimi ukvarjajo, in starejši sami. Naši sogovorniki verjamejo, da je bila vsaka odločitev pristojnih v zvezi s starejšimi med epidemijo sprejeta v dobri veri, da bo z njo mogoče doseči čim boljše rezultate. Ti so bili takrat prava uganka, zdaj pa je skrajni čas za razmisleke in čim hitrejše popravke, preden nas ujame morebiten drugi val širjenja virusa in z njim ponovne izredne razmere.