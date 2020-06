Nogometaši Maribora so na tretji tekmi po koronakrizi dosegli še tretjo zmago in so poleg Brava ter Mure edina ekipa, ki se po vrnitvi na nogometne zelenice ponaša s stoodstotnim izkupičkom. Na gostovanju pri kranjskem Triglavu so zmagali s 3:1, se prebili na drugo mesto na lestvici in zaostanek za vodilno Olimpijo zmanjšali na vsega točko.

Štajerci so pred nekaj več kot 300 gledalci prišli do treh točk po zaslugi daljše in kakovostnejše klopi, ki je v zaključku dvoboja tehtnico prevesila na njihovo stran. Pred tem se je na igrišču odvijal enakovreden boj z veliko igre na sredini igrišča, počasnim ritmom in malo priložnostmi na obeh straneh. Tekma se je razživela šele v drugem delu, potem ko je domače v 53. minuti po uigrani akciji iz prekinitve v vodstvo popeljal Kristjan Arh Česen. A sledil je zasuk gostov, ki ga je z mojstrskim golom neposredno iz kota v 78. minuti začel rezervist Amir Dervišević, nadaljeval Luka Zahović, s svojim 152. prvenstvenim golom pa sedem minut pozneje za končnih 3:1 dokončal še drugi rezervist Marcos Tavares.