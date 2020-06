Pismo, datirano na začetku novembra leta 1888, sta Van Gogh in Gauguin poslala umetniku Émilu Bernardu po prvem tednu skupnega bivanja v mestu Arles. Nastalo je kmalu po nastanku nekaterih znanih Van Gogovih del, kot na primer Spalnica v Arlesu, Stol in serija sončnic. V njem sta med drugim zapisala, da sta napravila nekaj ekskurzij po bordelih in da bosta najverjetneje tja hodila ustvarjat. To je edino znano pismo, ki ga je Van Gogh napisal s katerim izmed umetnikov, piše britanski časnik The Guardian.

Kot zanimivost Guardian navaja, da je bilo pismo poslano le nekaj tednov pred prepirom med umetnikoma, potem ko si je Van Gogh pred enim izmed obiskov bližnjega bordela odrezal levo uho. Gauguin je hitro spremenil svoj načrt bivanja skupaj z nizozemskim kolegom z besedami, da je sostanovalec »čisto nor«. Van Gogh se je približno leto in pol po tem prepiru ustrelil.

Štiri strani dolgo pismo je na pariški dražbi kupila Van Goghova fundacija. Ponudila ga bo na ogled na razstavi, ki jo bodo v amsterdamskem Van Goghovem muzeju odprli oktobra. Postavitev bo nosila naslov Your loving Vincent: Van Gogh's Greatest Letters. Nizozemski slikar je sicer znan po obiskovanju bordelov in portretiranju prostitutk. Sicer pa obstaja več kot 900 ohranjenih pisem bodisi napisanih s strani bodisi poslanih Van Goghu. Večinoma gre za korespondenco z bratom Theom. Posebnost nedavno prodanih pisem je tudi samozavest, s kakršno svoja dela opisujeta nizozemski in francoski slikar, ki sta bila prepričana, da tlakujeta pot revoluciji v umetnosti.