Tradicionalni mednarodni spektakel v odbojki na mivki, ki zadnja leta poteka v središču Ljubljane na Kongresnem trgu, bo organiziran tudi letos. »Kot Odbojkarska zveza Slovenije vztrajamo pri tem, da bomo dogodek, na katerega se je naša odbojkarska in siceršnja javnost že zelo navadila in navezala, izpeljali. Seveda v odvisnosti od razmer in ukrepov, ki bodo takrat v veljavi in ki jih bomo v celoti upoštevali. Ukrepom bomo prilagajali tudi način organizacije in naredili vse, da bo tudi ta turnir organiziran na ravni preteklih let, torej, da bo enako spektakularen in prijeten za gledalce,« je pojasnil predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret.

Turnir po potekal med 30. julijem in 2. avgustom in bo eden od za zdaj štirih, ki so vpisani na koledar Mednarodne odbojkarske zveze. V začetku avgusta bo nato sledil turnir v Liechtensteinu, odbojkarska karavana pa se bo nato 20. avgusta preselila na Dansko, 25. avgusta pa še v Montpellier.

»Upamo tudi na dobro mednarodno udeležbo. Zavedamo se, da omejitve obstajajo, vseeno pa smo prepričani, da bodo k nam z veseljem prišle tudi ekipe iz tistih držav, iz katerih bodo k nam lahko prihajale brez omejitev. V tem trenutku veljamo za eno najbolj varnih držav, zato igralce lahko povabimo, naj se turnirja udeležijo,« je še poudaril prvi mož OZS.