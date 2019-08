Letošnji ljubljanski turnir svetovne serije v odbojki na mivki utegne biti najrazburljivejši doslej, so prepričani organizatorji, ki so na odbojkarski spektakel privabili tekmovalce z vseh koncev sveta. Med rekordnimi 86 prijavami v moški in 59 v ženski konkurenci bodo nastopile dvojice iz kar 29 držav. Med drugim tudi iz Japonske, Nove Zelandije, Združenih držav Amerike, Južnoafriške republike, Brazilije in Kolumbije. Močno zastopstvo bomo imeli na domači mivki pričakovano Slovenci, saj bodo tako v moški kot ženski konkurenci nastopili po štirje pari.

V boj za najvišja mesta bi se morala vmešati Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak, ki bosta na igriščih v Črnučah in na Kongresnem trgu igrala v vlogi drugopostavljenih nosilcev. Dvojec se je pred domačim občinstvom vselej odrezal izvrstno, saj se je še vsakič uvrstil med najboljše štiri. Manjka le še tako želena zmaga, za katero sta najresnejša kandidata Nizozemca Ruben Peninga in Jasper Bouter.

»Ne glede na rang tekmovanja sva doslej res vsakič prišla vsaj v polfinale. Če bi z vsako ekipo igrali desetkrat, sem prepričan, da bi na koncu zmago slavila midva. Ko pa je tekma le ena, na teh 30 do 45 minut igre vpliva veliko dejavnikov. A ne iščem alibija, z Janom ciljava na zmago in visoko uvrstitev. Bomo videli, kdo se bo v tistem kratkem boju v ringu najbolje znašel,« je optimističen Nejc Zemljak. Poleg Pokeršnika in Zemljaka bodo slovenski ljubitelji odbojke lahko pesti stiskali še za Danijela Pokeršnika in Jureta Petra Bedrača, Tadeja Boženka in Vida Jakopina ter Gašperja Plahutnika in Črtomirja Bošnjaka.

Če sta pri moških glavna favorita za zmago Nizozemca, ta vloga v ženski konkurenci pripada Japonkama Sajaki Mizoe in Suzuki Hašimoto. Od Slovenk najvišje kotirata Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik. Odbojkarici sta minuli mesec v Kranju še tretjič zapored osvojili naslov državnih prvakinj in bosta na turnirju peti nosilki. »Moram priznati, da je bila ta sezona kar uspešna. Začela se je sicer že lani, z zmago na turnirju svetovne serije v Siofoku na Madžarskem, in od takrat dalje je bilo kar nekaj uspehov na turnirjih z dvema zvezdicama, na katere se v letošnji sezoni bolj osredotočava. Tu je tudi ponovna osvojitev državnega prvenstva. Upava, da bova šli vse višje in se izkazali na turnirju pred domačimi navijači,« pravi Tjaša Kotnik, ki napoveduje boj za najvišja mesta, morda celo zmago. Preostale tri slovenske dvojice na tekmovanju bodo sestavljale še Nina in Tajda Lovšin, Katarina Fabjan in Klara Kregar ter Katarina Bulc in Nina Zdešar.

Spored turnirja svetovne serije v odbojki na mivki, danes, ob 10. uri: moške in ženske kvalifikacije, jutri, ob 8. uri: državno prvenstvo za odbojkarje in odbojkarice med 14. in 20. letom, ob 9. uri: skupinski del tekmovanja za moške in ženske, ob 21. uri: zaključni boji za moške, sobota, ob 9. uri: zaključni boji za ženske, ob 15. uri: moški in ženski četrtfinale, nedelja, ob 15. uri: moški in ženski polfinale, ob 19. uri: ženska tekma za 3. mesto, ob 20. uri: moška tekma za 3. mesto, ob 21. uri: ženski finale, ob 22. uri: moški finale.