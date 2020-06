Kitajske in indijske patrulje ob tako imenovani črti dejanskega nadzora v obmejnem Ladaku, ki je del Kašmirja in si ga lastita obe državi, ne nosijo orožja, kar je ob več preteklih incidentih preprečevalo, da bi prišlo do hujšega spopada. Drugače je bilo v ponedeljek. Kaj je bil povod za smrtonosni obračun, ni razjasnjeno. Peking in Delhi si izmenjujeta obtožbe ob hkratnih pozivih k miru, potem ko je bilo v ponedeljek v Galvanski dolini ubitih najmanj 20 indijskih vojakov, Kitajska pa o žrtvah na svoji strani ne poroča. Tiskovne agencije, ki se sklicujejo na ameriške obveščevalne vire, navajajo, da je bilo ubitih 35 pripadnikov kitajske ljudske armade, še ducat pa ranjenih.

Po nepotrjenih informacijah, zaradi katerih opozicija v indijskem kongresu od premierja Narendre Modija zahteva pojasnilo ponedeljkovega dogajanja, se je v spor s kitajskimi vojaki najprej zapletel poveljujoči indijski častnik, obračun z njim pa je sprožil množični pretep z železnimi palicami in kamenjem. Indijska stran je najprej poročala o četverici umrlih, očitno pa so bile poškodbe drugih tako hude, da je mrtvih najmanj dvajset.