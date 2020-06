Pohištvo naj bo tako izbrano v toplih in prijetnih barvah, garderobne omare pa vgradne oziroma s čim večjim izkoristkom. Klasične predalnike so že pred nekaj časa izpodrinile manjše odlagalne police ali lične mizice, dodalo se je praktičen stol. Za vse, ki imajo dovolj prostora, pa se priporoča umik garderobe v poseben prostor ali sobo.

Kraljica spalnice je prav gotovo velika in udobna postelja. Ali se par odloči za dve ločeni vzmetnici ali eno skupno, je stvar izbire. Pomembno je le, da se zjutraj zbudita spočita in jima prostor zagotavlja prepotreben mir in vir nove, čiste energije. Pri opremljanju spalnice se ne sme pozabiti niti na rastline, ki blagodejno vplivajo na dihala, in na odlagalno površino: stol za oblačila ali za dodatne odeje.

Spalnica ni likalnica Če ste med tistimi, ki se jim zaradi pretesnih omar na postelji ali na stolu v spalnici nabirajo oblačila ali pa ste spalnico celo spremenili v likalnico, se kaj hitro lotite poznopomladanskega čiščenja. Vsi predmeti okoli nas nam namreč dajejo kakšno informacijo in v prostoru, kjer si želimo le miru in dobrega spanca, morata biti postelja in njena okolica pospravljeni ali vsaj urejeni tako, da ni motečih predmetov. »Utrujeno telo in glava zvečer potrebujeta varno cono udobja in to naj bo spalnica,« opozarja arhitektka Andreja Lotrič. Čeprav je spalnica prostor, kamor naših gostov praviloma ne peljemo, moramo poskrbeti, da smo mi prvi in spoštovani gostje tega kotička. Če ste del spalnice torej spremenili v likalnico, to nemudoma umaknite in za to izkoristite kakšen drug prostor ali likalno desko enostavno pospravite in čiste obleke zložite v omaro, četudi še niso zlikane. Občasno izvlecite desko in zlikajte nekaj oblačil na zalogo. Tako ne boste imeli občutka, da vas nezlikano perilo opozarja na nedokončano delo, likalna deska vas pa tudi ne bo ves čas motila.

Najprej pomislite na posteljo Ne glede na to, ali v spalnici spite sami ali v dvoje, si lahko za ta prostor omislite posteljo v širini dvojnega ležišča, ta naj meri v širino najmanj 160 centimetrov, lahko tudi več. Zadnje čase je pogosta »lebdeča« postelja, ki je privijačena v steno ob vzglavju, v sredini pa ima nogo, ki se je ne vidi. Pogosto imajo postelje tudi vzglavje in če je to oblazinjeno, da spalnici še posebno privlačen videz. Dobra izbira so tudi postelje z višjimi okvirji in zaobljenimi robovi ali pa oblazinjene postelje, pri katerih je ponavadi oblazinjeno tudi vzglavje. Pri takšnih posteljah moramo paziti, da so prevleke snemljive in pralne. Postelje imajo lahko tudi dvižno dno ali predale, v katere pospravimo sezonsko posteljnino. Posteljni modeli, ki so na nogah, delujejo bolj zračno in pod njimi lažje posesamo. Kraljici spalnice naj se poleg manjših odlagalnih polic pridruži še udoben počivalnik ali stol, lahko pa tudi viseč mrežast stol z blazinami.

Pred nakupom jo preizkusite Pri izbiri ležišča je predvsem pomembno, da se ležišče ali vzmetnico pred nakupom preizkusi. Glede na to, da v postelji preživimo tretjino svojega časa, je treba nameniti pozornost tudi uporabljenim materialom. Ko kupujemo ležišče, je pomembno izpostaviti težave s hrbtenico, če jih imamo, najpogostejši spalni položaj, na boku ali na hrbtu, kakšna je temperatura in vlaga v spalnici ter seveda osebne želje, trše ali mehkejše ležišče. V zadnjem času so zelo dobro prodajana žepkasto vzmetena ležišča v kombinaciji naravnih materialov lateksa, bombaža, volne, konoplje in kokosa. Njihova prednost je v udobju in zračnosti. Kombinacija vzmeti, lateksa in konoplje daje zelo vzdržljivo in zračno ležišče. In ravno uporaba konoplje je dobra rešitev tudi za alergike in ljudi, ki se veliko potijo. Privlačna so tudi ležišča z dodatki v lateksu, kot so baker in gelnata zrnca, katerih lastnosti spanje dodatno obogatijo. Spominska pena v zadnjih letih izgublja priljubljenost, je pa vsekakor najmehkejši material, ki izjemno razbremenjuje mišice in sprosti telo. V primerjavi z drugimi materiali je toplejša in jo ponavadi odsvetujejo osebam, ki se ponoči potijo. Na splošno je pomembno, da ležišče poleg udobja zagotavlja predvsem primerno podporo hrbtenici ter optimalno zračnost.

Visoke in funkcionalne omare ter predalniki Če se na novo selite ali pa spalnico na novo opremljate, ne bo nič narobe, če čas najprej posvetite nakupu le postelje in vam primernega ležišča. Vse drugo naj se postavi okoli ali ob njej. Nič ni narobe, če oblačila prikrajšate za kakšen predal ali polico, je pa zelo narobe, če sebe prikrajšate za večjo in predvsem udobnejšo posteljo. Postelji sledijo omare in predvsem vprašanje, ali lahko spalni del ločimo od večjih omar, na primer naredimo steno za garderobno omaro ali pa garderobo celo umaknemo v posebno sobo. Če teh dveh možnosti ni, arhitektka priporoča čim bolj funkcionalne in visoke omare, ki ne »lovijo prahu« tik pod stropom in ki so sestavljene smiselno. To pomeni, da pred njihovim izborom pomislimo, koliko oblačil imamo na obešalnikih in koliko po predalih ali na policah. Temu primerno tudi izberemo omare. Ker gre za naložbo, ki naj nam bi služila vsaj deset in več let, priporočamo nakup garderobnih omar po meri, kajti le tako boste lahko funkcionalno izkoristili prostor. Enako velja za predalnik, ki je lahko del vgradne omare ali stoji samostojno.

Namesto nočnih omaric Nočne omarice, ki so preživele generacije, od starih staršev do staršev, se (skoraj) dokončno poslavljajo. Nadomestile so jih uporabne manjše police ob postelji ali premične manjše mize, ki služijo za odlagalno površino, na primer za budilko, telefon ali knjigo. Nočne omarice so izgubile pomen, saj so velikokrat služile kot podaljšana lekarna, odlagalnica starih revij ali nepotrebnih predmetov. Tukaj arhitektka še enkrat poudari, da je v prostoru, kjer težimo k umirjenosti in novim, dobrim energijam, treba narediti nemoteče okolje in imeti ob sebi le predmete, ki jih potrebujemo. Pri tem priporoča, da ob postelji rezerviramo le toliko prostora, kot ga dejansko potrebujemo. Lahko se izkaže, da potrebujete le odlagalno površino za knjigo in budilko. Vsi drugi predmeti lahko najdejo prostor v večji omari, v predalnikih ali celo v drugi sobi.

Uporabite tople barve Za opremo spalnice se od nekdaj priporoča tople barve, saj se s tem v prostor vnaša občutek domačnosti. Arhitektka je sicer zagovornica masivnega lesa, a temu je primerna tudi cena, zato priporoča dobro dodelane različice lesenih delov. Pri tem velja še opozoriti, da cenejši furnir ni vedno najboljša rešitev, saj se s tem pri vgradnih omarah težje naredijo drsna vrata, prav tako cenejši oziroma manj kakovostni materiali nimajo tako dolge življenjske dobe, kot se jo pričakuje za spalnice. Na barvo ne smemo pozabiti niti pri stenah spalnice. Letos so modne modra, opečnato oranžna in zelena barva poprove mete. Te se kombinira z bakrenimi in zlatimi odtenki, nekaj je tudi črne kovine. Lahko pa si na eni ali dveh stenah omislite tapeto, ki se jo sčasoma odstrani še lažje kot barvo.

Omarica za ličenje in kvadratura V večje spalnice se vrača tudi omarica za ličenje. Ta je v dovolj prostorni spalnici lahko zanimiv in funkcionalen dodaten element. Za manjše spalnice to seveda ne pride v poštev. Še namig: v manjšem prostoru s temnejšo barvo barvajte le eno steno, in sicer tisto, ob kateri je naslon za glavo, saj s tem dobite optični »objem za spanje«, prostor pa se optično nekoliko podaljša. Druge barve lahko vnesete z dodatki, kot so svetilke, posteljnina, odeje …

Luči in lučke Spalnica je prostor, kje le ena luč ni dovolj, nujno moramo imeti tudi ambientalno osvetlitev in najmanj dve manjši lučki, ki se ju uporablja za branje. Osnovna luč v spalnici je lahko navadna plafonjera, dodatno osvetlitev dosežemo z ustrezno izbrano kombinacijo svetil. Pri izbiri osvetlitve je treba upoštevati funkcionalnost in lepoto, saj oboje vpliva na naše razpoloženje v prostoru. Tako naj ima glavna luč, plafonjera ali druga, ki ne sveti direktno na posteljo, funkcijo splošne osvetlitve prostora. Sledita dve ali ena luč ob postelji, ki naj služi za branje ali le za ambientalno osvetlitev. Tretja svetilka je lahko nekoliko umaknjena in služi za osvetlitev določenega dela prostora, lahko tudi slike, stola ali tabureta. Ne smemo pozabiti niti na možnost, da se luči ali svetlobne trakove vgradi v omare. Na vso osvetlitev je dobro pomisliti še pred opremljanjem prostora in tudi vtičnice prilagoditi tako, da je čim manj motečih kablov.

Za boljši zrak in pomiritev Zelene rastline v spalnici so zelo priporočljive. Ne le da blagodejno vplivajo na dihanje, delujejo tudi pomirjujoče. V spalnici je priporočljivo imeti sivko, če vas njen vonj ne moti. Raziskovalci so namreč odkrili, da vonj sivke vpliva na človeško telo pozitivno, saj niža krvi tlak in odpravlja stres ter umiri srčni utrip. Nežen in blagodejen učinek na telo in um ima tudi jasmin. Z raziskavami so strokovnjaki ugotovili, da jasmin zmanjšuje tesnobo in anksioznost, kar vodi do bolj kakovostnega spanca. Veliko se jih odloča tudi za rastlino taščin jezik, saj ta v nočnem času v prostor oddaja kisik in nase veže ogljikov dioksid, ki ga sproščamo med izdihom. Prav tako uspešno filtrira še druge hišne toksine, formaldehide, trikloroetilene in benzene. Ne glede na svoje ime je rastlina zelo koristna, saj resnično izboljša kakovost zraka v zaprtih prostorih, kar ugodno vpliva tudi na samo spanje.