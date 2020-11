Tudi pogled ven je spokojen, saj ste zavese umaknili od ogrevalnih naprav, le na manjši polici vas čakata najljubša knjiga in nova revija. Prevevajo vas brezskrbni in dobri občutki, ker ste obdani z dobro energijo. In to ste si ustvarili sami. Preden se res dobro začne kurilna sezona, je dobro prevetriti tudi oazo miru, spalnico.

Predvsem je zdaj čas, da z okenskih polic umaknete nepotrebne revije, knjige, morda zelene rastline, ki jim bo toplota radiatorja ali druge ogrevalne naprave škodila. Če ste doslej ob toplejših dnevih okna odpirali tako, da so bila zgoraj priprta, in vam je to omogočalo kroženje svežega zraka skozi ves dan, je zdaj čas, da okna zaprete in poskrbite za aktivno zimsko zračenje (najmanj) dvakrat na dan. To pomeni, da bodo okna nekaj prihodnjih mesecev čez dan zaprta, prostor pa boste najbolj učinkovito prezračili tako, da okno zjutraj in pred spanjem odprete na stežaj za pet do deset minut, da se zrak v prostoru osveži, potem pa ga zaprete, da še dodatno ne zgubljate toplega zraka in da se vam ne shladijo tudi stene. Tukaj velja opomniti tudi na zmoto, da bomo pri ogrevanju veliko prihranili, če bomo čez dan, ko nas ni doma, zmanjšali temperaturo gretja na minimum. Ko boste ohladili stene, jih boste težko spet ogreli, zato pazite, da imate čez dan konstantno višjo temperaturo, ponoči, in ko vas ni doma, pa nekoliko nižjo. Aja, pa ne pozabite na začetku kurilne sezone prezračiti radiatorjev.

Kakovostna posteljnina in zračenje

Naložba v dobro vzmetnico, odejo in vzglavnik ter v kakovostno posteljnino se vam bo zagotovo obrestovala, saj so to osnovni kosi, pri katerih ne smemo oklevati pri ceni. Skupno vsem naštetim kosom je, da je zelo priporočljivo, če ne celo nujno, da so iz naravnih materialov, so koži prijazni in predvsem zračni. Pri tem je treba pomisliti tudi na zdravje, na alergije in občutljivost kože.

Na prvo mesto med tkaninami za kakovostno posteljnino prav gotovo sodi ekološki bombaž, ki je zračen in vpija vlago. Saten in svila sta višjega cenovnega razreda in sta ponavadi bolj v uporabi v toplejših mesecih, saj dajeta koži sicer prijeten občutek, a sta hladnejša. Lahko pa izberete posteljnino iz lanu, ki jo odlikuje predvsem večstranska uporabnost, saj poleti deluje hladneje, pozimi pa ohranja toploto. Je sicer dražja, zato veliko ljudi prisega tudi na flanelasto posteljnino, ki je mehka na otip, udobna in primerna predvsem za hladnejše dni.

Posteljnino je priporočljivo menjati enkrat na teden oziroma najmanj na štirinajst dni. Če je le možno, sušite posteljnino na svežem zraku, vedno pa jo zlikajte, da se poudari njena mehkoba, hkrati pa s tem iz tkanine odstranimo ostanke pralnega praška, ki lahko povzročajo alergije ali celo kožne izpuščaje.

Ko že govorimo o svežem zraku, naj vam ob menjavi posteljnine ne bo odveč za nekaj časa pustiti vzmetnico brez prevleke, vzglavnik in odejo pa za nekaj minut postavite na zunanje stojalo za perilo, da se naužijeta svežega zraka. Majhen trik, ki v tkanino vnese svežino.