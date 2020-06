Komisija bo tako proučila, ali Applova pravila za ponujanje aplikacij prek App Stora kršijo pravila o konkurenci, so sporočili iz Evropske komisije.

V Bruslju se bodo posvetili predvsem obvezni uporabi lastnega sistema nakupov plačljivih digitalnih vsebin znotraj aplikacije (IAP), za katero Apple razvijalcem aplikacij zaračuna 30-odstotno provizijo na uporabnino, in omejitvam za razvijalce aplikacij pri obveščanju uporabnikov Applovih pametnih telefonov iphone in tablic ipad o cenejših alternativnih možnostih nakupov zunaj aplikacij. Apple sicer uporabe vsebin, kupljenih zunaj neke aplikacije, ne onemogoča, omejuje pa obveščanje potrošnikov.

Preiskave bodo zaobjele uporabo teh pravil za vse aplikacije, ki tekmujejo z Applovimi lastnimi aplikacijami in storitvami.

V vlogi vratarja

Komisija se je preiskav lotila na podlagi dveh ločenih pritožb, in sicer švedskega ponudnika pretočnih glasbenih vsebin Spotify ter neimenovanega ponudnika elektronskih in zvočnih knjig. Po prvotnih analizah je ugotovila, da bi lahko šlo za kršitve evropske zakonodaje o preprečevanju omejevanja konkurence.

»Zdi se, da si je Apple zagotovil vlogo 'vratarja', ko gre za ponujanje aplikacij in vsebin uporabnikom svojih naprav. Moramo zagotoviti, da Applova pravila ne bodo omejevala konkurence na trgih, kjer Apple in njegovi storitvi, kot sta apple music in apple books, tekmujejo z drugimi razvijalci aplikacij,« je povedala izvršna podpredsednica komisije, pristojna tudi za konkurenco, Margrethe Vestager.

Komisija je danes vzporedno sprožila še eno preiskavo Applovih praks. Ta se nanaša na pogoje uporabe mobilne denarnice apple pay. Preiskava bo proučila pogoje za integracijo apple pay v spletne strani in aplikacije trgovskih podjetij na iphonih in ipadih, Applove omejitve dostopa do možnosti komunikacije s sosednjim poljem (NFC) na iphonih za plačila v trgovinah in očitke o zavrnitvah dostopa do Applove mobilne denarnice za nekatere izdelke Applovih tekmecev.

Prvotne analize so namreč pokazale, da bi tudi te Applove prakse lahko kršile pravila EU.