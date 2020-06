Prvi mož Appla Tim Cook je odločitev označil kot ogromen korak naprej za računalnike mac, ki bodo dobili zmogljivejši in hkrati energetsko učinkovitejši sistem, obenem pa bo uporabniška izkušnja zelo podobna tisti pri uporabi iphonov in ipadov. Apple namreč stremi k vzpostavitvi enotne tehnološke arhitekture za vse svoje izdelke. Prvi računalniki mac nove generacije bodo po Cookovih navedbah kupcem na voljo do konca letošnjega leta.

Novico je Apple razkril na letni razvojni konferenci, ki je zaradi pandemije covida-19 potekala prek spleta. Na njej je napovedal tudi več posodobitev svojih izdelkov in razkril podrobnosti prihajajočega operacijskega sistema ios 14.

Konec pogodbe z Applom bi lahko Intelu prinesla kar nekaj težav, saj so morali lani prekiniti tudi sodelovanje s kitajskim tehnološkim velikanom Huaweijem. Ameriška podjetja mu po ukazu ameriškega predsednika Donalda Trumpa namreč ne smejo več dobavljati čipov in ključnih komponent za tehnologijo pete generacije (5G).

Huawei je prej sodeloval z ameriškimi podjetji Micron, Qualcomm in Intel, zdaj pa mu čipe in komponente dobavljajo drugi proizvajalci, predvsem iz Azije.