Trump je ocenil, da Bolton v knjigi morda ne govori resnice, ker naj bi bilo znano, da velikokrat ni govoril resnice. Knjige pa naj ne bi smel objaviti, ker da vsebuje zaupne informacije.

Boltonova knjiga bi morala izidi že marca, vendar je bil izid zaradi koronavirusa in pravnih ovir Bele hiše preložen. Če tožba Bele hiše ne bo uspešna, bo knjiga izšla 23. junija.

Kot je opozoril Trump, se Bolton lahko sooči s kazenskim pregonom, če bo izdal knjigo, o tem pa bo odločil pravosodni minister Bill Barr.

Ameriški predsednik je Boltona obtožil, da ni dokončal pregleda knjige pred izdajo, če v njej morda ni zaupnega materiala. Boltonov odvetnik Chuck Cooper pa je zatrdil, da je postopek končan.

Vendar pa je tudi Barr menil, da Bolton ni dokončal procesa, ki ga morajo vsi z dostopom do zaupnega gradiva, preden izdajo knjigo. Barr je celo dejal, da je Bolton prekršil pogodbo o varovanju državnih skrivnosti.

Bolton ima sicer že dogovorjen intervju s televizijo ABC o knjigi, ki bo na sporedu v nedeljo. Zanimivo pa bo opazovati, kako ga bodo obravnavali na televiziji Fox News, kjer je bil plačani komentator, ki si je s pohvalami na račun Trumpa potem prislužil položaj v vladi, čeprav Trumpu niso bili všeč njegovi brki.

Knjiga na osnovi zapiskov ob srečanjih s Trumpom

Odlomki iz knjige z naslovom: »Soba, kjer se je zgodilo: Spomini iz Bele hiše«, so že sprožili ogorčenje in pozive k bojkotu tudi na levici, ki je kritična do Trumpa. Boltona obtožujejo, da je bil tiho v času impeachmenta samo zato, da bi pikantne podrobnosti prihranil za večjo prodajo svoje knjige.

Bolton se je upiral pozivu na zaslišanje pred ustavno obtožbo v predstavniškem domu, kasneje pa je ob vedenju, da ga republikanska večina ne bo poklicala, dejal, da se bo odzval morebitnemu pozivu na zaslišanje v senatu.

Bolton v knjigi razkriva podrobnosti Trumpovega obnašanja v Beli hiši s predsednikovimi citati in izjavami državnih uradnikov. Med drugim si je Bolton privoščil kritike na račun demokratov, da niso vložili dovolj široke obtožnice proti Trumpu, ker naj bi ta počel še kaj hujšega, kot je bilo izsiljevanje Ukrajine, naj uvede preiskavo proti demokratskemu predsedniškemu kandidatu Josephu Bidnu v zameno za nadaljevanje pomoči.

Knjiga je nastala na podlagi njegovih zapiskov, ki jih je delal na sestankih in srečanjih s Trumpom. Te zapiske je potem ob odhodu iz Bele hiše odnesel s seboj.

Boltonova osrednja teza je, da je bil Trump pripravljen storiti vse za ponovno izvolitev, ne glede na nacionalne interese ZDA. Prekrškov za ustavno obtožbo pa naj bi bilo za zvrhan koš.