Poseben program zaščite okrog 700.000 priseljencev, ki jim pravijo "dreamers" (sanjači) po kratici drugega zakona, je uvedel predsednik Barack Obama, potem ko kongres do leta 2012 ni bil sposoben sprejeti imigracijske reforme. Trump je leta 2017 napovedal ukinitev programa s kratico DACA, kar je sprožilo tožbe, ki so se vsaj za zdaj sklenile z današnjo odločitvijo vrhovnega sodišča.

Vrhovno sodišče namreč ni sprejelo odločitve o zakonitosti programa DACA iz leta 2012, ampak je le ugotovilo, da je Trumpova vlada prekršila uradno vladno proceduro pri ukinjanju tega programa z majavo pravno utemeljitvijo.

Priseljenci, ki so v ZDA odrasli, se izšolali in zaposlili ter si ustvarili družine, so sedaj za nekaj časa spet varni pred izgonom v državo, kjer so se rodili, vendar z njo že dolgo časa več nimajo nič.

"Vrhovno sodišče je odločilo, da lahko uporabniki programa DACA še naprej živijo in delajo v ZDA brez vsakodnevnega strahu pred izgonom," je sporočila Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU).

Vendar pa spet ne gre za dokončno zaščito ampak le podaljšanje nezanesljivosti, saj odločitev vrhovnega sodišča pomeni, da lahko Trump poskusi znova z boljšo pravno utemeljitvijo.