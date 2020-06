»Razmere v prestolnici so izjemno hude,« je povedal tiskovni predstavnik pekinških oblasti Xu Hejian, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V zadnjih petih dneh so v prestolnici potrdili 106 novih primerov okužbe s koronavirusom.

Napovedali so testiranje lastnikov stojnic in upravnike vseh tržnic s hrano, restavracij in vladnih menz. Na dan lahko po novem testirajo 90.000 ljudi. Med drugim so testirali 8000 zaposlenih na tržnici Xinfadi in jih namestili v skupne namestitve za izolacijo.

Vse skupaj so doslej v Pekingu razkužili 276 tržnic, 11 so jih zaprli. Razkužili so tudi 33.000 podjetij s hrano in pijačo. Danes so zaprli tržnico Tiantaohonglian v okrožju Xicheng v osrednjem delu prestolnice, potem ko so pri enem od zaposlenih potrdili okužbo. Za sedem okoliških stanovanjskih sosesk so odredili karanteno, v celotni prestolnici pa za skupaj 29.

Sev virusa enak kot v Evropi Taksi službam in drugim prevoznikom so prepovedali prevoze iz mesta, da bi zajezili izbruh. Izslediti skušajo tudi tiste, ki so odšli v druge dele države. »Visoko ogroženi ljudje, ki so zapustili Peking, morajo takoj obvestiti lokalne oblasti,« je povedal Xu. S pekinškimi okužbami so povezane tudi štiri okužbe v provinci Hebei, ki obkroža glavno mesto, ter en primer v provinci Sečuan, na jugozahodu države. Kitajski center za nadzor in preprečevanje bolezni je v ponedeljek sporočil, da je sev virusa, ki so ga našli v pekinškem izbruhu, enak glavnemu sevu v evropskih državah. Najverjetneje je, da je prenašalec prišel iz neke druge države ali pa iz drugega dela Kitajske, je pojasnil glavni epidemiolog Wu Zunyou. Danes so poročali o osmih uvoženih primerih novega koronavirusa, še navaja AFP.

Na Novi Zelandiji prva primera koronavirusa po skoraj mesecu dni Z Nove Zelandije danes poročajo o prvih dveh primerih okužbe s koronavirusom po 25 dneh. Oba bolnika sta nedavno prišla iz Združenega kraljestva, so sporočile novozelandske zdravstvene oblasti. »Ministrstvo lahko potrdi dva nova primera covida-19, ki sta posledica nedavnega potovanja v Združeno kraljestvo. Primera sta povezana,« so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili z zdravstvenega ministrstva. Novozelandske meje so odprte zgolj za Novozelandce in njihove družinske člane ter nekaj izjem, kot so poslovne poti. Vsi morajo ob prihodu v državo v dvotedensko karanteno. Na Novi Zelandiji so doslej po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa potrdili nekaj več kot 1500 primerov novega koronavirusa, umrlo je 22 ljudi. Novozelandske oblasti so pretekli teden sporočile, da v državi nimajo več aktivnih okužb z novim koronavirusom in odpravile vse omejitve, ki so jih sprejeli zaradi epidemije covida-19. Meje ostajajo zaprte.